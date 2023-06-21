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AH股新聞

21/06/2023 10:04

《Ａ股焦點》卓勝微瀉逾５％，實控人離婚，前妻獲分３４億元股份

　　《經濟通通訊社２１日專訊》市值５５６億元（人民幣．下同）的內地半導體領域射頻芯片
龍頭卓勝微（深：３００７８２）昨（２０日）晚公告稱，近日收到實控人之一ＴＡＮＧ　
ＺＨＵＡＮＧ（唐壯）的通知，其與ＹＩ　ＧＥＢＩＮＧ（易戈兵）已解除婚姻關係，唐壯將其
持有的６﹒１４％公司股份轉讓給前妻易戈兵。公告強調，該事項不會導致公司實際控制人發生
變化，不涉及公司控制權變更。
　　卓勝微現瀉５﹒６％，報９８﹒２６元。
　　公告顯示，卓勝微股東許志翰、馮晨暉、唐壯為一致行動人，共同控制公司３３﹒３６％的
表決權，為公司實際控制人。唐壯原持有公司７﹒６７％股份，而易戈兵原未持有上市公司股份
。根據唐壯與易戈兵簽訂的離婚財產分割協議，唐壯將其持有的公司股份轉予易戈兵後，唐壯持
有的公司股份只剩１﹒５３％，易戈兵則持有６﹒１４％公司股份，成為公司持股５％以上股東
。按照卓勝微昨日收盤價１０４﹒１２元╱股計算，易戈兵持有的股份約值３４﹒１１億元。
　
＊公司不清楚涉事兩人會否減持公司股份＊
　
　　對於唐壯和易戈兵是否有減持計劃，《中國證券報》引述卓勝微證券部人員稱，事件「屬於
老闆的家事和財產分割，其他信息不清楚」。
　　根據雙方約定，易戈兵每年可出售的股份數量不得超過本次受讓股份總數量的１０％。易戈
兵另承諾在唐壯擔任公司董事、高級管理人員期間其每年轉讓的股份不得超過所持有公司股份總
數的２５％，雙方確認在滿足該限定條件且合法、合規的情況下，經唐壯授權同意，易戈兵可不
受限於每年出售的股份數量不得超過本次受讓股份數量１０％的約定。（ｓｌ）

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