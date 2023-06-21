《經濟通通訊社２１日專訊》中證監在五月發布ＧＤＲ（全球存托憑證）發行新規後，隨即

恢復ＧＤＲ發行審批，此後陸續有公司宣布發行ＧＤＲ，四川路橋及三花智控昨日均發公告，擬

發行ＧＤＲ募資總額不超過５０億元（人民幣．下同）。

四川路橋（滬：６０００３９）公告，ＧＤＲ募資用於Ｇ７６１１線西昌至香格裏拉（四川

境）高速公路項目ＺＣＢ－３合同段施工總承包項目、銅梁至資中（四川境）高速公路資中端施

工總承包項目、孟加拉達卡至西萊特ＤＳ－７標段施工總承包項目及補充流動資金。

三花智控（深：００２０５０）公告，募資不超用於三花墨西哥年產８００萬套智能化熱管

理部件項目、三花波蘭汽車零部件生產線項目、三花歐洲技術中心項目、三花泰國換熱器生產基

地項目、廣東三花新能源汽車熱管理部件生產項目、紹興三花智能熱管理模塊建設項目、機器人

機電執行器研發項目、補充流動資金項目。

兩股今日走低，四川路橋（滬：６０００３９）跌２﹒１％，報９﹒４５元；三花智控

（深：００２０５０）跌１﹒１％，報３１﹒１５元。

中國早前傳出暫緩審批ＧＤＲ申請，理由是擔心大部分ＧＤＲ發行被內地投資者認購，隨後

將這些證券轉換成國內股份，利用兩者存在的價差獲利，令內地股市造成壓力。中證監５月１７

日最新發布《境內上市公司境外發行全球存託憑證指引》收緊發行要求，要求在滬深交易所交易

滿一年，且市值不低於２００億元；此外明確發行ＧＤＲ需要遵守再融資的發行間隔規定，消除

ＧＤＲ較Ａ股定增的發行間隔優勢，此後有公司宣布終止發行ＧＤＲ。（ｄｗ）

