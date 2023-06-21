《經濟通通訊社２１日專訊》內地三部門今公布延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免政策

，工業和信息化部副部長辛國斌今日在新聞發布會上表示，將制定促進鋰資源產業發展實施方案

，加快重點礦產項目開發，研究制定《新能源汽車動力蓄電池回收利用管理辦法》，健全回收利

用體系，拓展梯次利用場景。

此外，將提升產品供給質量。支持開展高安全全氣候動力電池、熱泵空調、整車熱管理等技

術攻關，提升動力電池熱失控技術標準，以進一步增強新能源汽車低溫適用性和安全性，滿足高

寒地區消費者需求。提升產品供給質量。組織開展公共領域車輛全面電動化先行區試點，編制實

施重卡電動化工作方案，提升城市公交、物流、出租、環衛、重卡等車型電動化比例；此外，還

將持續開展新能源汽車下鄉活動，支持企業開發更多先進適用車型，完善充電基礎設施體系，釋

放農村地區消費潛力。



＊支持Ｌ３級及更高級別的自動駕駛功能商業化應用＊



自動駕駛方面，辛國斌表示，將啟動智能網聯汽車准入和上路通行試點，組織開展城市級「

車路雲一體化」示範應用，支持有條件的自動駕駛，這裏面講的是Ｌ３級，及更高級別的自動駕

駛功能商業化應用。辛國斌稱，相信在不久的將來，更多有智能化水平的產品會跑在路上。

工信部表示，今後一段時期會發布新版的智能網聯汽車標準體系指南，推進功能安全、網絡

安全、操作系統等標準的制修訂，加快新能源汽車與信息通信、智能交通、智慧城市、能源綜合

一體站等融合發展等腦屏障寂寞，通過標準引導電動化、智能化、網聯化發展（ｄｗ）

