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AH股新聞

21/06/2023 17:25

《中國監管》中證監公布３１家券商白名單，５家新入圍４家調出

　　《經濟通通訊社２１日專訊》中證監２１日公布最新一期證券公司「白名單」，共３１家公
司入榜。與２０２２年６月發布的「白名單」相比，此輪白名單入榜券商增加１家，共３１家券
商入選「白名單」。
　　具體來看，新增東方證券、東方財富、國聯證券、財通證券和西部證券５家公司，同時調出
東北證券、國開證券、招商證券以及平安證券４家暫不符合白名單標準的證券公司。（ｄｗ）

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