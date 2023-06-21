《經濟通通訊社２１日專訊》中證監２１日公布最新一期證券公司「白名單」，共３１家公

司入榜。與２０２２年６月發布的「白名單」相比，此輪白名單入榜券商增加１家，共３１家券

商入選「白名單」。

具體來看，新增東方證券、東方財富、國聯證券、財通證券和西部證券５家公司，同時調出

東北證券、國開證券、招商證券以及平安證券４家暫不符合白名單標準的證券公司。（ｄｗ）

