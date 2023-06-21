《經濟通通訊社２１日專訊》國務院總理李強與德國總理朔爾茨在德國柏林共同主持第七輪

中德政府磋商。德國和中國初步同意加強兩國經濟的連結並共同應對氣候變化。

李強在會上表示，今次磋商高效務實，取得豐碩成果。中德應更加緊密地攜手合作，在變局

中發揮「穩定器」作用，中方倡議中德成為「綠色同行」夥伴，就綠色及環保等議題加強溝通協

調，推動綠色能源科技研發、深化新能源汽車、綠色金融及第三方市場等領域合作。

朔爾茨表示，德國願與中方共同應對氣候變化、糧食安全、債務問題等全球性挑戰，德方無

意對華脫勾，願與中方加強雙邊及多邊合作，促進世界發展繁榮。

中德一致同意，建立氣候變化及綠色轉型對話合作機制，舉行第三次中德高級別財金對話，

以及新一屆中德環境論壇、衛生對話，繼續深化經貿、投資、汽車製造、高科技、新能源、數字

經濟及人文等領域合作。



＊李強：冀德國堅持獨立自主＊



李強與朔爾茨在會後共同見記者，李強指出，中德經貿合作歷經半個世紀發展，為兩國人民

帶來實實在在的利益，希望德方繼續保持開放心態，堅持獨立自主，以國際規則為基礎，以契約

精神為原則妥善處理有關問題。



＊朔爾茨：去風險並非「去中國化」＊



朔爾茨表示，德方歡迎中國實現發展繁榮，反對任何形式的脫勾，去風險不是去中國化，德

方支持雙向投資，將為中國企業赴德投資提供良好營商環境。 朔爾茨又敦促中方採取更多積極

行動，說服俄羅斯結束烏克蘭戰事，又指中國繼續不向俄羅斯提供武器是至關重要，形容中國作

為聯合國安理會常任理事國，肩負著非常特殊的使命。（ｊｔ）

