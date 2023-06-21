《經濟通通訊社２１日專訊》內地新能源汽車車輛購置稅減免政策延續，財政部、稅務總局

、工信部聯合發布公告：對購置日期在２０２４年１月１日至２０２５年１２月３１日期間的新

能源汽車免徵車輛購置稅，其中，每輛新能源乘用車免稅額不超過３萬元（人民幣．下同）；對

購置日期在２０２６年１月１日至２０２７年１２月３１日期間的新能源汽車減半徵收車輛購置

稅，其中，每輛新能源乘用車減稅額不超過１﹒５萬元。

《關於延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免政策的公告》指出，享受車輛購置稅減免政策

的新能源汽車，是指符合新能源汽車產品技術要求的純電動汽車、插電式混合動力（含增程式）

汽車、燃料電池汽車。新能源汽車產品技術要求由工業和信息化部會同財政部、稅務總局根據新

能源汽車技術進步、標準體系發展和車型變化情況制定。

新能源乘用車，是指在設計、製造和技術特性上主要用於載運乘客及其隨身行李和（或）臨

時物品，包括駕駛員座位在內最多不超過９個座位的新能源汽車。

銷售方銷售「換電模式」新能源汽車時，不含動力電池的新能源汽車與動力電池分別核算銷

售額並分別開具發票的，依據購車人購置不含動力電池的新能源汽車取得的機動車銷售統一發票

載明的不含稅價作為車輛購置稅計稅價格。

「換電模式」新能源汽車應當滿足換電相關技術標準和要求，且新能源汽車生產企業能夠自

行或委托第三方為用戶提供換電服務。

為加強和規范管理，工業和信息化部、稅務總局通過發布《減免車輛購置稅的新能源汽車車

型目錄》對享受減免車輛購置稅的新能源汽車車型實施管理。《目錄》發布後，購置列入《目錄

》的新能源汽車可按規定享受車輛購置稅減免政策。（ｃｔ）

