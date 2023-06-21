《經濟通通訊社２１日專訊》財政部副部長許宏才今日在新聞發布會上表示，初步估算，實

行延長政策，２０２４－２０２７年減免車輛購置稅規模總額將達到５２００億元（人民幣．下

同）。

６月２日國務院常務會議要求延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免政策，決定將新能源汽

車車輛購置稅減免政策延長至２０２７年年底，減免力度分年度逐步退坡，並對新能源乘用車減

免車輛購置稅設定減免稅限額。

財政部、稅務總局、工信部今日聯合發布公告：對購置日期在２０２４年１月１日至

２０２５年１２月３１日期間的新能源汽車免徵車輛購置稅，其中，每輛新能源乘用車免稅額不

超過３萬元；對購置日期在２０２６年１月１日至２０２７年１２月３１日期間的新能源汽車減

半徵收車輛購置稅，其中，每輛新能源乘用車減稅額不超過１﹒５萬元。



＊工信部：推動落後整車企業和產能退出＊



工信部副部長辛國斌今日在新聞發布會上表示，當前，全球主要汽車生產國紛紛加大政策

支持力度，跨國車企也加大研發投入，產業競爭也日趨激烈。雖然中國新能源汽車產業發展取得

了一定成效，但產業仍存在關鍵核心技術供給不足、全面市場化發展不均衡不充分、支撐保障能

力優待提升等問題，需要有關各方共同應對解決。下一步，將深入實施《新能源汽車產業發展規

劃（２０２１－２０３５年）》，加強宏觀指導、加大工作力度，推動新能源汽車產業高質量發

展。

辛國斌又表示，持續開展「中國汽車品牌向上發展」專項行動，支持優勢企業加強質量管理

，優化產能布局，以市場化、法治化方式推動落後整車企業和產能退出，推動集團化、規模化發

展，加快培育具有國際競爭力的中國品牌。（ｃｔ）

