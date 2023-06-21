《經濟通通訊社２１日專訊》市場靜待鮑威爾國會作證，美股三大指數齊跌，中概股創下３

月以來最大跌幅。上證綜合指數（滬綜指）連跌兩日後，今早再低開０﹒３２％，報

３２３０﹒１１點，危企三千二關口；深綜指低開０﹒３８％，互聯網股、通信設備股走低。滬

深股市明後天（２２日及２３日）端午節假期休市，下周一（２６日）復市。

人民幣中間價續刷近７個月低位。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報

７﹒１７９５，較上個交易日跌１９９點子，兩連跌，刷２０２２年１１月２９日以來新低，上

個交易日報７﹒１５９６。

人民銀行公布，今日進行的１４５０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，中標利率持平

１﹒９％。公開市場今日有２０億元逆回購到期，即今日淨投放１４３０億元。人行連續３日共

放水４１００億元。

人行昨日對１年期和５年期以上貸款市場報價利率（ＬＰＲ）對稱下調１０個基點。官媒《

證券時報》表示，由於新發放貸款已基本參考ＬＰＲ定價，ＬＰＲ下調將有效發揮方向性和指導

性作用，進一步降低企業綜合融資成本和個人消費信貸成本，尤其將降低購房者的置業成本，進

而刺激實體經濟需求。雖然６月ＬＰＲ下調幅度引發市場對於政策力度的討論，但受訪專家一致

認為，ＬＰＲ下調僅是新一輪宏觀政策調整的「先手棋」，反映政策穩增長力度正在加碼，後續

財政、貨幣政策都有可能出台更多增量措施穩經濟大盤。（ｊｔ）

