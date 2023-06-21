《經濟通通訊社２１日專訊》內地明日（２２日）起放端午節假期，Ａ股交投氣氛降溫，滬

綜指連跌兩日後，今早再低開０﹒３２％，隨後一度跌至０﹒７％，但仍守三千二關口，半日收

跌０﹒４１％，報３２２７﹒１５點；深成指跟跌１﹒１６％，創業板指跌１﹒４１％。兩市半

日成交收窄至６４８７億元（人民幣．下同），較上個交易日（２０日）同時段成交跌３﹒２％

。

市場關注本周三和四美國聯儲局主席鮑威爾在國會就經濟狀況作證。離岸人民幣兌美元

（ＣＮＨ）早盤跌近２００點，一度跌穿７﹒２元關口，再創２０２２年１１月２９日以來新低

。人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）早盤亦逼近７﹒２，一度跌至７﹒１９８７。



＊龍頭預告營收或降，ＡＩ概念股沽壓重＊



ＡＩ龍頭股浪潮信息（深：０００９７７）預告半年度經營業績較上年同期存在下降的風險

。原因是受通用服務器客戶需求節奏變化、全球ＧＰＵ及相關專用芯片供應緊張等因素的影響。

浪潮信息挫４％。消息拖累ＡＩ概念股沽壓重，藍色光標（深：３０００５８）跌５﹒８％，三

六零（滬：６０１３６０）跌４﹒９％，同方股份（滬：６００１００）跌６﹒６％，科大訊飛

（深：００２２３０）跌２﹒３％。

另一隻ＡＩ龍頭股昆侖萬維（深：３００４１８）公告稱，股東李瓊計劃減持不超３５８７

萬股，即不超過公司總股本的３％。按照最新股價６２﹒９３元╱股計算，若頂格減持，套現金

額將達到２２﹒５７億元。昆侖萬維同時公告，為支持公司ＡＧＩ和ＡＩＧＣ業務長期發展，李

瓊同意將此次減持股份稅後所得的５０％以上的金額出借給公司，借款年利率２﹒５％，借款期

限三年。昆侖萬維開盤暴瀉，半日跌１２﹒３％。



＊內地谷消費，新能源車概念跌幅收窄＊



新能源汽車車輛購置稅減免政策延續，財政部、稅務總局、工信部聯合發布公告，對購置日

期在２０２４年１月至２０２５年１２月底的新能源汽車免徵車輛購置稅，２０２６年１月至

２０２７年１２月底的減半徵收。其中，前者每輛新能源乘用車免稅額不超過３萬元，後者每輛

新能源乘用車減稅額不超過１﹒５萬元。新能源汽車概念板塊跌幅大收窄至０﹒１１％，比亞迪

（深：００２５９４）升０﹒７％，長城汽車（滬：６０１６３３）升１﹒２％。（ｊｔ）

