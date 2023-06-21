《經濟通通訊社２１日專訊》內地明日（２２日）起放端午節假期，Ａ股交投氣氛降溫，滬
綜指連跌兩日後，今早再低開０﹒３２％，隨後一度跌至０﹒７％，但仍守三千二關口，半日收
跌０﹒４１％，報３２２７﹒１５點；深成指跟跌１﹒１６％，創業板指跌１﹒４１％。兩市半
日成交收窄至６４８７億元（人民幣．下同），較上個交易日（２０日）同時段成交跌３﹒２％
。
市場關注本周三和四美國聯儲局主席鮑威爾在國會就經濟狀況作證。離岸人民幣兌美元
（ＣＮＨ）早盤跌近２００點，一度跌穿７﹒２元關口，再創２０２２年１１月２９日以來新低
。人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）早盤亦逼近７﹒２，一度跌至７﹒１９８７。
＊龍頭預告營收或降，ＡＩ概念股沽壓重＊
ＡＩ龍頭股浪潮信息（深：０００９７７）預告半年度經營業績較上年同期存在下降的風險
。原因是受通用服務器客戶需求節奏變化、全球ＧＰＵ及相關專用芯片供應緊張等因素的影響。
浪潮信息挫４％。消息拖累ＡＩ概念股沽壓重，藍色光標（深：３０００５８）跌５﹒８％，三
六零（滬：６０１３６０）跌４﹒９％，同方股份（滬：６００１００）跌６﹒６％，科大訊飛
（深：００２２３０）跌２﹒３％。
另一隻ＡＩ龍頭股昆侖萬維（深：３００４１８）公告稱，股東李瓊計劃減持不超３５８７
萬股，即不超過公司總股本的３％。按照最新股價６２﹒９３元╱股計算，若頂格減持，套現金
額將達到２２﹒５７億元。昆侖萬維同時公告，為支持公司ＡＧＩ和ＡＩＧＣ業務長期發展，李
瓊同意將此次減持股份稅後所得的５０％以上的金額出借給公司，借款年利率２﹒５％，借款期
限三年。昆侖萬維開盤暴瀉，半日跌１２﹒３％。
＊內地谷消費，新能源車概念跌幅收窄＊
新能源汽車車輛購置稅減免政策延續，財政部、稅務總局、工信部聯合發布公告，對購置日
期在２０２４年１月至２０２５年１２月底的新能源汽車免徵車輛購置稅，２０２６年１月至
２０２７年１２月底的減半徵收。其中，前者每輛新能源乘用車免稅額不超過３萬元，後者每輛
新能源乘用車減稅額不超過１﹒５萬元。新能源汽車概念板塊跌幅大收窄至０﹒１１％，比亞迪
（深：００２５９４）升０﹒７％，長城汽車（滬：６０１６３３）升１﹒２％。（ｊｔ）
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