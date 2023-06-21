《經濟通通訊社２１日專訊》內地明日（２２日）起放端午節假期，Ａ股交投氣氛降溫，滬

綜指連跌兩日後，今早再小幅低開０﹒３２％，隨後一度跌至０﹒７％，但仍守三千二關口，惟

午後市況轉壞，跌幅超過１％，最終以全日低位收跌１﹒３１％，報３１９７﹒９點，失守三千

二關，三連跌兼創兩周新低；深成指跌２﹒１８％，創業板指大跌２﹒６２％。兩市全日成交

１０２１９億元（人民幣．下同），為連續第六個交易日突破萬億元關，但成交較上個交易日

（２０日）跌逾６％。

瑞銀財富管理投資總監辦公室最新發表機構觀點稱，當前投資者對中國的投資情緒稍顯低迷

。但隨著更多支持政策出台，再加上中國股市估值接近去年１０月時的低點，且盈利增長持續改

善，中國股票的前景仍具吸引力。瑞銀認為，人行在本月降息之後，還會下調兩次ＭＬＦ（第三

和第四季度各一次）利率，總計２０個基點；今年底前還會降準１－２次，每次２５－５０個基

點。



＊ＡＩ股大跌，昆侖萬維跌停，股東減持再低息借款公司＊



ＡＩ龍頭股昆侖萬維（深：３００４１８）公告稱，股東李瓊計劃減持不超３５８７萬股，

即不超過公司總股本的３％。按照最新股價６２﹒９３元╱股計算，若頂格減持，套現金額將達

到２２﹒５７億元。昆侖萬維同時公告，為支持公司ＡＧＩ和ＡＩＧＣ業務長期發展，李瓊同意

將此次減持股份稅後所得的５０％以上的金額出借給公司，借款年利率２﹒５％，借款期限三年

。其後深交所對昆侖萬維下發關注函，要求公司向股東李瓊核實並詳細說明其減持公司股份的計

劃及決策過程等。

昆侖萬維瀉２０％跌停，報５０﹒３４元。其他ＡＩ概念股亦沽壓重，浪潮信息

（深：０００９７７）跌５﹒４％，藍色光標（深：３０００５８）瀉９﹒７％。



＊購置稅減免延續，惟新能源車概念仍跌＊



新能源汽車車輛購置稅減免政策延續，財政部、稅務總局、工信部聯合發布公告，對購置日

期在２０２４年１月至２０２５年１２月底的新能源汽車免徵車輛購置稅，２０２６年１月至

２０２７年１２月底的減半徵收。其中，前者每輛新能源乘用車免稅額不超過３萬元，後者每輛

新能源乘用車減稅額不超過１﹒５萬元。新能源汽車概念板塊仍走低，比亞迪

（深：００２５９４）跌０﹒２％。（ｊｔ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３８６４﹒０３ －１﹒５３

上證綜合指數 ３１９７﹒９０ －１﹒３１ ４０６２﹒００

上證Ａ股指數 ３３５２﹒３５ －１﹒３１

深證成份指數 １１０５８﹒６３ －２﹒１８ ６１５７﹒００

深圳創業板指數 ２２１１﹒８４ －２﹒６２

上證Ｂ股指數 ２６８﹒５８ －１﹒０９ １﹒１０

深證Ｂ股指數 １１３２﹒４５ －０﹒８７ ０﹒６２

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