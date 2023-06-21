《經濟通通訊社２１日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５１３﹒２６億元，用６﹒７４億元或１﹒２％。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流出６﹒４１億元。（ｄｗ）
21/06/2023 15:18
《深股通》深股通額度全日用近７億元
《經濟通通訊社２１日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５１３﹒２６億元，用６﹒７４億元或１﹒２％。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流出６﹒４１億元。（ｄｗ）
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