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AH股新聞

21/06/2023 15:18

《深股通》深股通額度全日用近７億元

　　《經濟通通訊社２１日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５１３﹒２６億元，用６﹒７４億元或１﹒２％。
　　外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流出６﹒４１億元。（ｄｗ）

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