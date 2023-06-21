《經濟通通訊社２１日專訊》ＡＩ龍頭股昆侖萬維（深：３００４１８）公告稱，股東李瓊

計劃減持不超３５８７萬股，即不超過公司總股本的３％。按照最新股價６２﹒９３元（人民幣

．下同）╱股計算，若頂格減持，套現金額將達到２２﹒５７億元。李瓊目前持有１﹒３２億股

，佔昆侖萬維總股本的１１﹒０６％。

昆侖萬維同時公告，為支持公司ＡＧＩ和ＡＩＧＣ業務長期發展，李瓊同意將此次減持股份

稅後所得的５０％以上的金額出借給公司，借款年利率２﹒５％，借款期限三年。昆侖萬維表示

，此次借款利率低於人民銀行公布的同期貸款利率，有助於公司以較低利率、較快速度獲得資金

支持，降低公司財務成本，為公司核心業務發展提供動力。

昆侖萬維開盤暴瀉，目前跌９﹒８８％，報５６﹒７１元。



＊浪潮信息：半年度經營業績同比存在下降風險＊



另一隻ＡＩ龍頭股浪潮信息（深：０００９７７）也發布了利空消息。浪潮信息公告，近期

公司經營情況及內外部經營環境未發生重大變化，亦未預計將要發生重大變化。不過受通用服務

器客戶需求節奏變化、全球ＧＰＵ及相關專用芯片供應緊張等因素的影響，該公司半年度經營業

績較上年同期存在下降的風險。

財務方面，２０２３年一季度，公司實現營業收入９４００４０﹒３０萬元，較上年同期下

降４５﹒５９％，歸屬於上市公司股東的淨利潤為２１０２６﹒８３萬元，較上年同期下降

３７﹒０４％。

浪潮信息目前挫４﹒５％，報６２﹒０６元。

ＡＩ概念股降溫，藍色光標（深：３０００５８）跌３﹒３％，同花順

（深：３０００３３）跌３﹒１％，三六零（滬：６０１３６０）跌２﹒８％，同方股份

（滬：６００１００）跌１﹒７％，科大訊飛（深：００２２３０）跌近１％。（ｊｔ）

