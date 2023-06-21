《經濟通通訊社２１日專訊》深交所對昆侖萬維（深：３００４１８）下發關注函，要求公

司向股東李瓊核實並詳細說明其減持公司股份的計劃及決策過程，詳細說明公司及相關人員是否

存在借助市場熱點操縱股價、配合李瓊減持的情形，是否存在其他違規買賣公司股票的情形。要

求向李瓊核實並詳細說明借款是否構成承諾，是否為不可撤銷承諾，是否與公司及其他利益相關

方存在其他協議或潛在安排，並詳細說明該借款的履行方式及時間，公司對借款資金使用是否存

在限制。

昆侖萬維早前公告稱，股東李瓊計劃減持不超３５８７萬股，即不超過公司總股本的３％。

按照最新股價６２﹒９３元（人民幣．下同）╱股計算，若頂格減持，套現金額將達到

２２﹒５７億元。李瓊目前持有１﹒３２億股，佔昆侖萬維總股本的１１﹒０６％。

昆侖萬維同時公告，為支持公司ＡＧＩ和ＡＩＧＣ業務長期發展，李瓊同意將此次減持股份

稅後所得的５０％以上的金額出借給公司，借款年利率２﹒５％，借款期限三年。昆侖萬維表示

，此次借款利率低於人民銀行公布的同期貸款利率，有助於公司以較低利率、較快速度獲得資金

支持，降低公司財務成本，為公司核心業務發展提供動力。

昆侖萬維開盤暴瀉，午後跌幅加劇，目前瀉１８﹒６％，報５１﹒２５元。（ｊｔ）

