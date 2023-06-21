《經濟通通訊社２１日專訊》財政部等三部門發布關於延續和優化新能源汽車車輛購置稅減

免政策的公告，比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）方面對此回應稱，對行業是重大利

好政策，有利於穩定行業預期，堅定發展信心，發揮新能源汽車市場「壓艙石」和「動力源」的

作用。對於汽車企業來說，因為新能源汽車開發周期較長，政策出台後，可以更好地在產品開發

、設計到成本管理等方面做好中長遠規劃和安排。針對政策限額是否會影響旗下高端車型，比亞

迪方面並未予以正面回應。

惟比亞迪Ａ股現跌０﹒２％，報２６７﹒６４元人幣；Ｈ股跌０﹒７％，報２６１﹒２港元

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內地新能源汽車車輛購置稅減免政策延續，財政部、稅務總局、工信部聯合發布公告：對購

置日期在２０２４年１月１日至２０２５年１２月３１日期間的新能源汽車免徵車輛購置稅，其

中，每輛新能源乘用車免稅額不超過３萬元（人民幣．下同）；對購置日期在２０２６年１月１

日至２０２７年１２月３１日期間的新能源汽車減半徵收車輛購置稅，其中，每輛新能源乘用車

減稅額不超過１﹒５萬元。財政部副部長許宏才今日在新聞發布會上表示，重點支持和鼓勵大眾

消費。通過設置減免稅額度政策，避免一些高檔豪華車佔用過多稅收優惠資源。（ｊｔ）

