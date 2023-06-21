《經濟通通訊社２１日專訊》中國人民銀行黨委書記郭樹清近日主持召開金融系統座談會。

會議強調，金融系統各單位要強化組織領導，依法自覺接受審計監督，積極支持配合審計工作，

並要深刻認識「審計整改『下半篇文章』與審計揭示問題『上半篇文章』同樣重要，必須一體推

進」的重要意義，按照「邊審邊改、審改同步、以審促改」原則，深入推進金融系統審計整改工

作。



＊主要負責人要親自抓親自管，推動整改落實落地＊



會議要求，金融系統各單位要以有力有效的措施、扎實有效的審計整改成果，推動金融事業

高質量發展。要把審計整改作為「一把手」工程，主要負責人親自抓、親自管。要敢於動真碰硬

，及時追責問責，並把責任追究、通報震懾和警示教育結合起來。要緊扣審計關注重點問題，加

大力度推動審計發現的涉及重大項目、重大戰略、重大舉措等問題的整改落實落地。要健全整改

工作機制，完善審計整改工作程序，建立整改台帳，加快推動未完成整改問題的整改落實工作，

及時對整改效果進行再評估和「回頭看」，努力將審計成果轉化為改進履職、更好落實黨中央決

策部署的實際成效。



＊舉一反三全面排查同類問題和風險，健全長效機制＊



會議並指出，要加強金融監管、紀檢監察與審計監督的貫通協同，促進行業監管與督促審計

整改有機結合，提升審計整改成效。金融管理部門要及時辦理審計移送的重要問題和線索，舉一

反三全面排查同類問題和風險，健全長效機制，提升金融領域治理水平。金融系統各單位紀檢監

察、內審、巡視等部門要健全完善與審計機關的溝通協作機制，強化信息溝通、協作配合、結果

反饋、成果運用等工作，形成監督合力。（ｓｌ）

