《經濟通通訊社２１日專訊》中國證監會發布《關於深化債券註冊制改革的指導意見》《關

於註冊制下提高中介機構債券業務執業質量的指導意見》。官媒《新華社》指，這意味著債券註

冊制改革全面落地。發布兩個指導意見，旨在明確債券註冊制改革的方向原則、基本內涵，著力

優化債券發行審核註冊機制，強化質量控制和廉政風險防控，提高債券審核註冊工作制度化、規

範化和透明化水平。此次兩個指導意見的出台，也是統一公司（企業）債券發行審核工作在制度

規則層面邁出的重要一步，有利於更好發揮債券市場功能，更好服務實體經濟高質量發展和支持

國家重大戰略、重大項目建設。



＊優化債券審核註冊機制，完善全鏈條監管制度安排＊



《債券注冊制改革指導意見》提出四個方面１２條措施，一是優化債券審核註冊機制。強化

以償債能力為重點的信息披露要求，建立分工明確、高效銜接的審核註冊流程，完善全鏈條監管

制度安排，加強質量控制和廉政風險防範。

二是壓實發行人和中介機構責任。明確發行人應當嚴格履行本息償付義務，加強募集資金管

理。提高優質企業融資便利性，積極服務國家重大戰略和重大項目建設。壓實中介機構「看門人

」責任。

三是強化債券存續期管理。完善債券日常監管體系，健全市場化、法治化、多元化的債券違

約風險化解機制。

四是依法打擊債券違法違規行為。加大對債券嚴重違法違規行為的查處力度，構建行政、民

事、刑事立體化追責體系。著力建設以機構投資者為主的債券市場，健全投資者保護機制。



＊突出防範債券發行當中賄賂、不當承諾等風險＊



《中介機構債券執業指導意見》提出五個方面共１４條措施，一是強化承銷受托業務執業規

範。完善以發行人質量為導向的盡職調查體系，強化主承銷商督促發行人提升信息披露質量職責

，加強承銷環節全過程規範管理；增強受托管理機構持續跟蹤監測和主動管理義務等。

二是提升證券服務機構執業質量。明確提高會計師事務所、律師事務所、信用評級、資產評

估等執業質量監管要求，實現中介機構債券業務全覆蓋。

三是強化質控、廉潔要求和投資者保護。強化內控部門對業務前台的有效制衡，突出防範債

券發行中商業賄賂、不當承諾等廉潔風險點，加強對發行人和投資者教育與保護。

四是依法加強監管。完善監管制度規則，加強中介機構檢查督導，強化債券承銷分類管理。

五是完善立體追責體系。強化行政追責，推動行政追責和司法追責的高效聯動。（ｓｌ）

