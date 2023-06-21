《經濟通通訊社２１日專訊》新華人壽保險股份有限公司（０１３３６）

（滬：６０１３３６）原黨委書記、董事長萬峰涉嫌嚴重違紀違法，經中紀委國家監委駐中國投

資有限責任公司紀檢監察組、山東省臨沂市監委紀律審查和監察調查，萬峰嚴重違反黨的組織紀

律、廉潔紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂不收手，性質嚴重

，影響惡劣，決定給予其開除黨籍處分，收繳其違紀違法所得，涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法

審查起訴，所涉財物一併移送。

據通報，萬峰身為長期在金融保險領域工作的黨員領導幹部，喪失理想信念，背棄初心使命

，無視中央八項規定精神，違規收受禮品禮金，違規接受宴請、健身娛樂活動安排，違規取得、

持有、使用高爾夫球卡；踐踏組織原則，不如實報告個人有關事項，利用職權和職務上的影響違

規為他人謀取人事利益；廉潔底線失守，收受可能影響公正執行公務的消費卡，未經批准違規任

職取酬；目無法紀，靠金融吃金融，將公權力當做攫取私利的工具，在地產項目買賣、銀行攬儲

、工程承攬等方面為他人謀取利益並非法收受巨額財物。

今年１月有消息傳出，萬峰於去年１１月下旬起失聯，失聯原因或包括其於保險業負債端的

判斷和改革動作，以及其在新華人壽時期的保險資金投資運用。（ｓｌ）

