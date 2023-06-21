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AH股新聞

21/06/2023 16:27

【大國博弈】兩中國公民在美被定罪，外交部轟美方抹黑追逃工作

　　《經濟通通訊社２１日專訊》兩名中國公民昨日在美國被定罪，被指試圖「強制居住在美國
的人返回中國」。中國外交部發言人毛寧今日批評，美方無視基本事實，別有用心對中方追逃追
贓工作進行污衊抹黑，甚至不惜動用司法手段。中方對此堅決反對，敦促美方立即糾正錯誤，切
實履行《聯合國打擊跨國有組織犯罪公約》、《聯合國反腐敗公約》等國際條約的義務，承擔國
際責任，不要淪為犯罪分子的「避罪天堂」。
　　毛寧強調，打擊跨國犯罪，開展國際追逃追贓是正義的事業，得到國際社會的廣泛認可。中
國執法機關嚴格根據國際法開展對外執法合作，充分尊重外國法律和司法主權，依法保障犯罪嫌
疑人的合法權益，有關行動無可非議。
　　據美媒報道，美國私家偵探邁克爾．麥克馬洪（Ｍｉｃｈａｅｌ　ＭｃＭａｈｏｎ），以及
居住在美國的中國公民鄭從英（音譯，Ｚｈｅｎｇ　Ｃｏｎｙｉｎｇ）和朱勇（音譯，Ｚｈｕ　
Ｙｏｎｇ），被控參與中國政府追捕逃犯的「獵狐行動」，恐嚇一名隱居新澤西州的前中國官員
徐進（音譯，Ｘｕ　Ｊｉｎ）。陪審團最終判麥克馬洪跟蹤及非法充當外國特工罪成，但合謀充
當外國代理人的罪名不成立。被指聘請麥克馬洪擔任該職務的朱勇被判非法充當外國代理人、跨
州跟蹤等罪名成立。鄭從英被指２０１８年在徐進家門張貼威脅性字條，被判跟蹤等罪名成立，
但充當外國代理人罪名不成立。（ｓｌ）

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