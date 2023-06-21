  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

21/06/2023 11:02

【人行操作】京滬深蘇等地銀行跟隨ＬＰＲ下調房貸利率

　　《經濟通通訊社２１日專訊》九個月按兵不動後，中國貸款市場報價利率（ＬＰＲ）昨日下
調１０個基點，１年期ＬＰＲ下調至３﹒５５％，５年期ＬＰＲ下調至４﹒２％。《新京報》指
出，目前北京市多家國有銀行新發放貸款已跟隨ＬＰＲ下降，執行標準為首套房ＬＰＲ＋５５基
點（即４﹒７５％），二套房ＬＰＲ＋１０５基點（即５﹒２５％）。
　　《上海證券報》亦指，上海多家國有銀行已下調房貸利率，今起執行。其中首套房貸款利率
下調至４﹒５５％，二套房下調至５﹒２５％。有房產中介表示，最近上海地區二手房銷售和成
交情況不是很樂觀，此次房貸利率下調可能有一定提振作用。
　　《中國證券報》也指出，深圳、蘇州等地多家銀行已快速下調房貸利率。其中民生銀行
（０１９８８）（滬：６０００１６）深圳分行房貸經理林女士表示，該行房貸利率已隨著
ＬＰＲ下調而下調，首套房、二套房貸款利率按４﹒５％、４﹒８％執行。蘇州的首套房貸款利
率更調低至４％。建設銀行（００９３９）（滬：６０１９３９）蘇州分行一位房貸經理表示，
蘇州首套房貸款利率下限為ＬＰＲ減２０個基點，最新５年期以上ＬＰＲ是４﹒２％，即首套房
貸款利率為４％。
　　廣州、鄭州多位銀行人士則透露，目前還未收到房貸利率下調的通知，但預計將在本周收到
。其中鄭州銀行（０６１９６）（深：００２９３６）鄭州分行相關人士預計，首套、二套房貸
利率均會下調１０個基點分別至３﹒７％、４﹒８％。興業銀行（滬：６０１１６６）廣州分行
相關人士表示，廣州的首套房貸款利率與５年期以上ＬＰＲ持平，基本上每次房貸利率都跟隨
ＬＰＲ調整。（ｓｌ）

etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港啲事】將軍澳究竟係屬九龍定新界？大量機構地址寫九龍將軍澳？新界的士揀地方入？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金