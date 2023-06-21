《經濟通通訊社２１日專訊》九個月按兵不動後，中國貸款市場報價利率（ＬＰＲ）昨日下

調１０個基點，１年期ＬＰＲ下調至３﹒５５％，５年期ＬＰＲ下調至４﹒２％。《新京報》指

出，目前北京市多家國有銀行新發放貸款已跟隨ＬＰＲ下降，執行標準為首套房ＬＰＲ＋５５基

點（即４﹒７５％），二套房ＬＰＲ＋１０５基點（即５﹒２５％）。

《上海證券報》亦指，上海多家國有銀行已下調房貸利率，今起執行。其中首套房貸款利率

下調至４﹒５５％，二套房下調至５﹒２５％。有房產中介表示，最近上海地區二手房銷售和成

交情況不是很樂觀，此次房貸利率下調可能有一定提振作用。

《中國證券報》也指出，深圳、蘇州等地多家銀行已快速下調房貸利率。其中民生銀行

（０１９８８）（滬：６０００１６）深圳分行房貸經理林女士表示，該行房貸利率已隨著

ＬＰＲ下調而下調，首套房、二套房貸款利率按４﹒５％、４﹒８％執行。蘇州的首套房貸款利

率更調低至４％。建設銀行（００９３９）（滬：６０１９３９）蘇州分行一位房貸經理表示，

蘇州首套房貸款利率下限為ＬＰＲ減２０個基點，最新５年期以上ＬＰＲ是４﹒２％，即首套房

貸款利率為４％。

廣州、鄭州多位銀行人士則透露，目前還未收到房貸利率下調的通知，但預計將在本周收到

。其中鄭州銀行（０６１９６）（深：００２９３６）鄭州分行相關人士預計，首套、二套房貸

利率均會下調１０個基點分別至３﹒７％、４﹒８％。興業銀行（滬：６０１１６６）廣州分行

相關人士表示，廣州的首套房貸款利率與５年期以上ＬＰＲ持平，基本上每次房貸利率都跟隨

ＬＰＲ調整。（ｓｌ）

