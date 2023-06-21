《經濟通通訊社２１日專訊》數據庫國際頂級學術會議ＳＩＧＭＯＤ今日在美國西雅圖舉行

，阿里雲與浙江大學關於數據庫漏洞檢測新方法的論文，獲頒２０２３年最佳論文獎，是

ＳＩＧＭＯＤ會議自１９７５年舉辦以來，第一次由中國大陸研究團隊摘得最佳論文獎。

ＳＩＧＭＯＤ會議由美國計算機協會（ＡＣＭ）數據管理專業委員會（ＳＩＧＭＯＤ）發起，是

信息科學最歷史悠久的學術會議之一，也是含金量最高的數據庫全球頂級會議。

論文中提及的數據庫漏洞檢測新方法，名為Ｔｒａｎｓｆｏｒｍｅｄ Ｑｕｅｒｙ

Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ（ＴＱＳ，轉換查詢合成）。數據庫的崩潰通常由漏洞引發，而其中的邏輯

漏洞極難檢測，素有數據庫「隱形殺手」之稱，嚴重會導致「上萬航班延誤癱瘓」級別的大規模

宕機。面對這一技術難題，浙大與阿里雲研究團隊提出ＴＱＳ方案，通過引入機器學習等方法解

決正確性驗證難題，以極小的計算代價自動探索更大檢測空間，最終實現更完備的檢測覆蓋。

研究團隊使用ＴＱＳ方法在ＭｙＳＱＬ、ＰｏｌａｒＤＢ等４個數據庫中進行實驗，運行僅

２４小時就檢出１１５個嚴重及以上等級的邏輯漏洞，比原有方案提速近１００倍，成效十分顯

著，獲審稿人評價為漏洞檢測新範式。上述數據庫漏洞提報給相關社區後均被修復。（ｓｌ）

