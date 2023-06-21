《經濟通通訊社２１日專訊》國務院新聞辦公室舉行國務院政策例行吹風會，介紹促進新能

源汽車產業高質量發展有關情況。工業和信息化部副部長辛國斌表示，工信部將會同有關部門，

加強新能源汽車領域高水平開放合作，讓科技創新成果更好惠及世界各國人民，並將進一步推動

深化投資和技術合作、促進標準和法規協同及共同維護產業鏈供應鏈穩定。

辛國斌表示，歡迎各國企業來華投資，支持各國企業與中國企業在固態電池、自動駕駛等領

域開展形式多樣的合作，充分發揮各自優勢、共同破解產業發展中存在的技術難題，加快實現技

術突破和產業化應用。同時，也支持中國的企業走出國門，到境外投資設廠，把中國的先進技術

、先進產品帶到國外去，讓更多國家的人民享受科技進步成果。



＊加快新能源汽車、智能網聯汽車相關標準制定＊



辛國斌又稱，國際化產業一定有國際化規則，要發揮聯合國世界車輛法規協調論壇、國際標

準化組織作用，加快新能源汽車、智能網聯汽車相關標準制定，加強與相關國家和地區低碳發展

合作，推動形成互相認可的碳排放、碳足跡核算體系，為創新技術應用創造良好環境，「這方面

非常重要」。

此外，要堅持國際化創新、全球化發展共識，支持各國企業加強分工協作和高效協同，推動

產業鏈上下游貫通，促進資源要素和基礎設施互聯互通、高效運行，進一步提升全球產業鏈供應

鏈治理效能。（ｓｌ）

