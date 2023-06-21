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AH股新聞

21/06/2023 15:09

《中國要聞》調查指６４％歐企認為在華經營變得艱難，比例創新高

　　《經濟通通訊社２１日專訊》據《彭博》報道，中國歐盟商會周三公布的調查報告顯示，約
６４％的受訪歐洲企業認為，去年在中國開展業務變得更具挑戰性，比例創該商會２０１４年在
調查中首次提出該問題以來的新高。約１１％的受訪者表示，已將部分投資轉移到海外，比例與
去年相同；將中國列為未來三大投資目的地的受訪者比例降至５５％，創新低。
　
＊經濟放緩成最大商業挑戰＊
　
　　調查報告源自今年２月和３月收到的５７０份回覆。受疲軟的企業和消費者信心拖累，中國
經濟在解除疫情防控後的復甦並不均衡。受訪者將經濟放緩列為最大的商業挑戰，排在全球增長
疑慮、中美貿易戰和　新冠疫情之前。
　　歐盟將把出口管制和限制關鍵技術出口列為安全計劃重點，以對抗戰略競爭對手，尤其是中
國。在今次調查中，脫勾是第五大商業挑戰。與西方的地緣政治緊張局勢也排名靠前。企業密切
關注中國遭到制裁以及可能影響其運營的出口管制。
　　調查報告針對地緣政治爭端指出，歐洲企業正面臨來自中國、歐洲和第三方利益相關者越來
越大的政治壓力，且隨著消費者需求變得越來越政治化，它們承受著不同方向的拉力。報告又指
，過去三年商業信心惡化得非常嚴重，無法在一夜之間逆轉。在更具挑戰性和變幻莫測的商業環
境下，歐洲企業在華投資和運營策略正作出相應調整，包括考慮如何降低風險或以其他方式對沖
其押注。（ｓｌ）

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