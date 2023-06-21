【ＦＯＣＵＳ】叱吒中國４０年的老牌德國車企大眾，跌落「最暢銷」神壇之際，財政部周

三（２１日）領銜為新舊勢力競爭白熱化的車市，再添一把火－－延續新能源車購置稅減免政策

至２０２７年底。政策禮包除了釋放消費潛力、提振經濟，更意在助中國車企在全球汽車革命中

擴大競爭優勢，引領國際化標準制定。



＊鮎魚效應惹美歐忌憚＊



繼中國取代德國、日本，首季榮膺全球汽車第一出口國後，２０２３亦有望成為本土品牌在

內地汽車銷量，反超跨國品牌的元年。誰令大眾、豐田、通用等汽車界鼻祖在華風光不再？最大

的「鮎魚」，當屬佔到汽車新車總銷量２７﹒７％的新能源車企勢力。

就在周二（２０日），阿布扎比主權基金ＣＹＶＮ宣布入股蔚來７％股權，指看好其領先的

品牌、創新及優質的產品、成熟的技術能力。不過，７﹒８３５億美元現金融資僅略多於蔚來首

季４７﹒４億元人幣淨虧損，而從ＣＥＯ李斌年初堅稱「絕不降價」，到本月宣布全系「調價」

３萬元，都盡顯新能源車產業「百花齊放」後的殘酷競爭。

眼見美國首季超越德國成為僅次中國的第二大電動車市場，正在底特律拜會福特、通用高管

的兩黨議員，將贏得對中國的電動汽車電池競賽，稱為「２１世紀的登月計劃」，而法國總統馬

克龍亦警告歐洲，電動車領域勿重蹈光伏依賴中國的覆轍，北京祭出行業政策扶持顯然是情理之

中。



＊市佔率 ＶＳ 話事權＊



據財政部最新公布，明後兩年購置新能源汽車，續免徵車輛購置稅，每車上限３萬元；

２０２６至２０２７年購置新能源汽車，減半徵收車輛購置稅，每車上限１﹒５萬元。據測算，

未來四年減免車輛購置稅規模總額將達５２００億元。此外，國務院辦公廳近日印發《關於進一

步構建高質量充電基礎設施體系的指導意見》，提出到２０３０年，基本建成覆蓋廣泛、規模適

度、結構合理、功能完善的高質量充電基礎設施體系。

值得一提的是，國家發改委最新透露，將加快先進充換電技術標準制修訂，提升標準國際化

引領能力。工信部亦指，將加快新能源汽車、智能網聯汽車相關標準制定。

何解「標準」如此重要？看看電動車初創公司Ｒｉｖｉａｎ昨日宣布跟隨福特、通用腳步，

採用特斯拉的充電端口配置，相當於支持特斯拉的ＮＡＣＳ取代由白宮背書的ＣＣＳ，成為美國

的通用標準。對中國新能源車產業而言，在國內國際的市佔率愈大，對標準制定的話事權就愈高

，

樂觀消息是，中國除了連續８年雄踞新能源車產銷全球第一，現時擁有的６３５﹒６萬充電

基礎設施，遠超美國的１３萬個，以及歐盟的近５０萬個。

