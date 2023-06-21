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AH股新聞

21/06/2023 13:40

【ＦＯＣＵＳ】「托市」新能源車，中國謀引領國際標準

　　【ＦＯＣＵＳ】叱吒中國４０年的老牌德國車企大眾，跌落「最暢銷」神壇之際，財政部周
三（２１日）領銜為新舊勢力競爭白熱化的車市，再添一把火－－延續新能源車購置稅減免政策
至２０２７年底。政策禮包除了釋放消費潛力、提振經濟，更意在助中國車企在全球汽車革命中
擴大競爭優勢，引領國際化標準制定。
　
＊鮎魚效應惹美歐忌憚＊
　
　　繼中國取代德國、日本，首季榮膺全球汽車第一出口國後，２０２３亦有望成為本土品牌在
內地汽車銷量，反超跨國品牌的元年。誰令大眾、豐田、通用等汽車界鼻祖在華風光不再？最大
的「鮎魚」，當屬佔到汽車新車總銷量２７﹒７％的新能源車企勢力。
　　就在周二（２０日），阿布扎比主權基金ＣＹＶＮ宣布入股蔚來７％股權，指看好其領先的
品牌、創新及優質的產品、成熟的技術能力。不過，７﹒８３５億美元現金融資僅略多於蔚來首
季４７﹒４億元人幣淨虧損，而從ＣＥＯ李斌年初堅稱「絕不降價」，到本月宣布全系「調價」
３萬元，都盡顯新能源車產業「百花齊放」後的殘酷競爭。
　　眼見美國首季超越德國成為僅次中國的第二大電動車市場，正在底特律拜會福特、通用高管
的兩黨議員，將贏得對中國的電動汽車電池競賽，稱為「２１世紀的登月計劃」，而法國總統馬
克龍亦警告歐洲，電動車領域勿重蹈光伏依賴中國的覆轍，北京祭出行業政策扶持顯然是情理之
中。
　
＊市佔率　ＶＳ　話事權＊
　
　　據財政部最新公布，明後兩年購置新能源汽車，續免徵車輛購置稅，每車上限３萬元；
２０２６至２０２７年購置新能源汽車，減半徵收車輛購置稅，每車上限１﹒５萬元。據測算，
未來四年減免車輛購置稅規模總額將達５２００億元。此外，國務院辦公廳近日印發《關於進一
步構建高質量充電基礎設施體系的指導意見》，提出到２０３０年，基本建成覆蓋廣泛、規模適
度、結構合理、功能完善的高質量充電基礎設施體系。
　　值得一提的是，國家發改委最新透露，將加快先進充換電技術標準制修訂，提升標準國際化
引領能力。工信部亦指，將加快新能源汽車、智能網聯汽車相關標準制定。
　　何解「標準」如此重要？看看電動車初創公司Ｒｉｖｉａｎ昨日宣布跟隨福特、通用腳步，
採用特斯拉的充電端口配置，相當於支持特斯拉的ＮＡＣＳ取代由白宮背書的ＣＣＳ，成為美國
的通用標準。對中國新能源車產業而言，在國內國際的市佔率愈大，對標準制定的話事權就愈高

　　樂觀消息是，中國除了連續８年雄踞新能源車產銷全球第一，現時擁有的６３５﹒６萬充電
基礎設施，遠超美國的１３萬個，以及歐盟的近５０萬個。

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