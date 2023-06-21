《經濟通通訊社２１日專訊》海螺水泥（００９１４）（滬：６００５８５）公布，於
２０２１年將９億元（人民幣．下同）自有資金用於購買招銀理財有招睿增利精選１２號封閉式
固定收益類理財計劃，期限為７３５天，預期年化收益率為５﹒７％。於上周三（１４日），該
筆委託理財產品到期，全額收回９億元本金，並取得約１﹒０４億元理財收益，達到預期收益目
標。
該集團指，目前累計委託理財餘額為１０億元。（ｗｈ）
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21/06/2023 07:53
《國企紅籌》海螺水泥（９１４）獲理財收益１億人幣，本金全收回
《經濟通通訊社２１日專訊》海螺水泥（００９１４）（滬：６００５８５）公布，於
２０２１年將９億元（人民幣．下同）自有資金用於購買招銀理財有招睿增利精選１２號封閉式
固定收益類理財計劃，期限為７３５天，預期年化收益率為５﹒７％。於上周三（１４日），該
筆委託理財產品到期，全額收回９億元本金，並取得約１﹒０４億元理財收益，達到預期收益目
標。
該集團指，目前累計委託理財餘額為１０億元。（ｗｈ）
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