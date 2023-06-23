《缸邊隨筆》中美股市得一個字：差。不是衰的差，而是鉸剪差。中降美升，形成這個鉸剪

差，一方面是有經濟上的差異，但更重要的，是炒技上的差異。



中國經濟差勁，知道的，再往下，可能還有更差勁的時刻。因為日前阿爺宣布要查各地財政

，要摸清地方政府的債務情況。這個一查，有好有不好，不好的是不知地方政府會怎了；好的是

一查之後，中央一定會拿出政策來處理。一直以來，中國的地方債務，一如內房債務一樣都是拖

著中國經濟步伐。這兩個債務問題都是中國之前發展所積欠下來的債，遲早要還，逃避不了，問

題是怎還。當然，要還也絕不容易，但面對問題，總好過視而不見。查地方債之舉一起，市場是

會有震動的，沽空者會湧至，是雪上加霜，還是浴火重生，走著瞧。



雖然ＭＳＣＩ的中國指數目前是處十年平均估值之下，但買家入市意慾不大，是因為，中國

近月的經濟指數表現欠佳。下周會有中國ＰＰＩ指數公布，表現好壞會帶動中港股市。



近月中港股市的回升，可以是淡友冚倉所致。因為中港股市長期積弱，淡友便大手沽空，然

一遇上利好消息，淡友便急急冚倉，帶動指數回升。這些回升都有個特質，升急但為期短暫，最

長的就是去年１０月底至今年１月初的升浪，升期有數月。但在整個下跌浪中，也只不過是反彈

未及５０％。不單港股如是，中國Ａ股也如是。由去年中起，筆者便有句：２２６２２，升破並

不易之說，若日後能企２２６２２上三天，就是好友反攻已啟時。



＊中港後市樂觀＊



筆者對中港股市後市是樂觀的，２２６２２有機會在今年升破，原因稍後談。



另方面，美股則是日見驍勇，只是近三數天就現不濟，標普５００的４１００至４２００會

是重要支持，如一旦跌破，美股好友要泣血。



美股之升，不是因為美國經濟好，鮑威爾整天掛在口的就業強勁，解釋不了為甚麼有逾半家

庭未能開出４０００美元的支票去應付家庭突發支出。當稍後拜登政府取消疫情救助金時，美國

的零售消費會有所回落。美國國內消費支持了逾７８％的ＧＤＰ，以前的ｔｒａｎｓｆｅｒ

ｐａｙｍｅｎｔ（即派錢）所帶來的經濟刺激，一失速，鮑威爾應開心了。因為消費減通脹必下

，不必擔憂加不加息了。



今時美股可以說是在長期揸家（即好友）與短期炒家（可好可淡）的相互拉扯下上升，但這

個升，是有不穩的。



長期揸家多是被動式投資者，他們佔了每日成交量的七成，既是被動式投資者，為何又如斯

活躍，日日Ｔｒａｄｅ？Ｔｒａｄｅ的，不是這些投資者，而是這些投資者所持有的ＥＴＦ－－

共同基金，已不再是由人來管理，而是由電腦管理，這些電腦會因應市道對其持股作出調整。即

是謂月來潮興的ＣｈａｔＧＰＴ，已一早應用在管理基金投資上，目前這些被「電腦」管理的資

金額達１１萬億美元。這些電腦會按之前被輸入的程式去調控其持股，程式是多方面的，其中一

個是按波幅來調控。例如所持的美股波幅高了（即是貴了）便會被沽出；波幅低了（即是平了）

便會被買入。亦由於今時的波幅買賣是由電腦發盤，所以這年來的美股波幅不會有大起落，有微

調但不會出現太大的升跌，除非市場有突變。



另方面有班即日鮮窮佬（以短線散戶為主），他們是以炒即日期權為主－－ＺＥＲＯ

Ｄａｙ Ｊｕｎｋｉｅｓ（ＯＤＴＥ）。他們的盤會累積得很多，他們以買入為主，連同那些

ｐａｓｓｉｖｅ投資者，有些可以把股價扯高，但一旦散水，這班ＯＤＴＥ又會沽得狠。近日美

股跌，應是因為被劏牛，一如港股牛熊證市場上的劏牛殺熊一樣。



美股表面風光，近日是因為ＣｈａｔＧＰＴ關連股帶動，總共是７隻：Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ

、Ａｐｐｌｅ、Ｇｏｏｇｌｅ、Ｎｖｉｄｉａ、Ｔｅｓｌａ、Ａｍａｚｏｎ、Ｍｅｔａ。問題是

，算你這７隻股會飛，每日升１％，升得２０日，即是升了２０％，美股在現水平再升多２０％

，是否已升盡了？所以７月，美股或要翻落。同樣中港股市，就算衰到每日跌１％，在２０天後

，又在現水平跌多２０％，即到７月，中港股市會否翻身呢？



端午為文，龍舟鼓響，「糭」會幸福。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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