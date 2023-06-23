《鍾之日記》６月２３日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：休市。



聯儲局主席鮑威爾周三（２１日）重申，今年可能還需要一次或兩次加息。同時，英倫銀行

周四（２２日）大幅加息５０個基點。雖然面對經濟進一步面臨緊縮的消息，但美股（周四）仍

在大型科技股推動下收漲。

內地端午假期期間，在沒有南下資金的情況下，醫藥股拖累港股四連陰，恒生指數一度挫逾

４００點，收報１８８８９，跌３２８點或跌１﹒７１％，同時跌穿２０天線，全日僅４隻藍籌

錄得升幅。大市陰沉進一步拖累交投，主板成交只得６９７﹒９８億元。

總結本周恒指下跌５﹒７％或１１５０點，結束連續三周升勢。



＊中成藥集採大降價，醫藥股集體瀉＊



首次全國層面中成藥採購聯盟集中帶量採購產生擬中選結果出爐。本次中成藥集採現場報價

訊息公開大會周三（２１日）在湖北召開，共有８６家企業、９５個報價代表品參與現場競爭，

最終有６３家企業、６８個報價代表品中選，中選品種平均降價幅度達到４９﹒３６％，接近腰

斬。

在中選的６３家企業中，有多間知名上市藥企，包括白雲山（００８７４）、神威藥業

（０２８７７）、上海醫藥（０２６０７）和石藥集團（０１０９３）。這幾間藥企所中選藥品

的價格，較基準價格低３５﹒０３％至６９％。

中選的藥企全線插水，白雲山（００８７４）領跌５﹒９％，上藥（０２６０７）跌

３﹒６％，石藥集團（０１０９３）跌３﹒２％，神威藥業（０２８７７）跌２﹒９％。其他醫

藥股齊跳水，中國生物製藥（０１１７７）瀉７﹒２％，賽生藥業（０６６００）跌近６％，翰

森製藥（０３６９２）跌近５％，潤藥（０３３２０）跌近３％，國藥（０１０９９）跌

１﹒７％，中國中藥（００５７０）跌１﹒４％。

在線醫療股也縮水，阿里健康（００２４１）跌３﹒９％，京東健康（０６６１８）跌

３﹒８％，平安好醫生（０１８３３）跌近２％。



＊美日荷連成封鎖線，晶片股無力＊

＊美日荷連成封鎖線，晶片股無力＊



經美國游說下，荷蘭及日本今年初同意就向中國出口部分先進晶片生產備實施限制，而繼日

本正式出台針對２３種半導體製造設備的出口管制措施之後，據報荷蘭政府計劃最早於下周發布

出口管制措施，料可以被其他歐盟成員國作為同類措施的藍本。荷蘭政府對消息不予置評。

美日荷組成晶片技術封鎖線，作為全球光刻機龍頭的荷蘭廠商ＡＳＭＬ，將被明確禁止出口

高端光刻機予中國，不過有關消息的象徵意義大於實際意義，因為ＡＳＭＬ在這數年來一直無法

就向中國出口ＥＵＶ光刻機獲得荷蘭政府的許可證，中國生產高精尖晶片的能力一直受到遏制。

半導體板塊今日走低，上海復旦（０１３８５）挫５％，晶門（０２８７８）跌２﹒１％，

華虹半導體（０１３４７）跌１﹒８％，中芯（００９８１）跌１﹒７％，芯智控股

（０２１６６）跌０﹒９％。





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