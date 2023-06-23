《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２３日上海專電》蘇州軌道交通宣布，蘇州軌道交通１１號
線將於明日１１時開通運營，全線２８座車站同步開放，並與上海地鐵１１號線在花橋站實現無
縫換乘。
乘客在花橋站換乘時，使用上海「Ｍｅｔｒｏ大都會」Ａｐｐ或蘇州「蘇ｅ行」Ａｐｐ，無
需出閘就可直接「無感換乘」。
其他持有單程票、計次票、本地市民卡或全國交通聯合卡等方式的換乘的乘客，則需須通過
閘機出站後，再重新購票或再次刷卡後進站。
23/06/2023 08:42
《駐滬專電》滬蘇地鐵實現對接
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２３日上海專電》蘇州軌道交通宣布，蘇州軌道交通１１號
線將於明日１１時開通運營，全線２８座車站同步開放，並與上海地鐵１１號線在花橋站實現無
縫換乘。
乘客在花橋站換乘時，使用上海「Ｍｅｔｒｏ大都會」Ａｐｐ或蘇州「蘇ｅ行」Ａｐｐ，無
需出閘就可直接「無感換乘」。
其他持有單程票、計次票、本地市民卡或全國交通聯合卡等方式的換乘的乘客，則需須通過
閘機出站後，再重新購票或再次刷卡後進站。
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