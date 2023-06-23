《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２３日上海專電》上海市文旅局日前發布《上海市打造文旅

元宇宙新賽道行動方案（２０２３－２０２５年）》，提出的目標是到２０２５年，上海「文旅

元宇宙」品牌初步打響，產業規模突破５００億元人民幣，形成２－３個新內容創制產業集聚發

展區。

《方案》提出，未來三年上海文旅要集中發力五個領域，即打造文旅元宇宙新賽道的五大專

項行動，包括數字文旅新基建專項行動、技術工具新突破專項行動、文旅元宇宙新場景專項行動

、數字藝術品新賽道專項行動、沉浸互動新內容專項行動。

其中，聚焦數字文旅新基建，上海加快實現Ａ級景區、重點文化場館、旅遊度假區、歷史風

貌區、星級飯店等重點區域的５Ｇ網絡規模化部署和固網寬帶專線全覆蓋，推動基礎網絡和應用

服務ＩＰｖ６改造。推動數字文化場館、數字景區、數字酒店等開展ＡＩｏＴ（人工智能物聯網

）基礎設施建設，推動智能視覺、紅外等感知終端部署。

聚力技術工具新突破，上海要鼓勵數字人技術突破。引導重點企業和科研機構加強在元宇宙

環境下虛擬數字人的生成、驅動、交互、標注、場景穿越等關鍵技術研究。

發展數字文旅生產工具。上海鼓勵企業面向建模、驅動、渲染等環節優化生產工具，推動市

場主體開展ＡＩＧＣ（人工智能自主生成內容）工具平台研發。鼓勵具有自主知識產權的遊戲引

擎、鑒權服務器等軟硬件工具開發。

為拓展文旅元宇宙新場景，上海鼓勵博物館、美術館等文博場館和商業街區使用ＸＲ、裸眼

３Ｄ、全息投影、數字光影等虛擬現實技術和球（環）幕、智能感知等裝備設備，打造虛實交互

的沉浸式文旅體驗空間。

