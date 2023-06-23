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AH股新聞

23/06/2023 09:10

《中國要聞》內地端午假期首日，民航運輸旅客較疫情前增長

　　《經濟通通訊社２３日專訊》內地端午假期首日交通迎出行高峰。民航方面，端午假期民航
日均計劃執行航班１６１１０班，日均運輸旅客達１９８萬，較２０１９年同期均有增長。
　　鐵路方面，全國鐵路昨日發送旅客１６２０萬人次，開行旅客列車１０８６８列。
　　公路方面，全國公路昨日發送旅客３０９５萬人次，比２０２２年同期增長６６﹒３％。
　　訂票情況看，上海、廣州、深圳、杭州、北京、重慶、西安之間的航線是航空出行的熱門航
線。（ｄｗ）

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