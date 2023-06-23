《經濟通通訊社２３日專訊》早前寧夏銀川一間燒烤店液化氣罐洩漏引發爆炸事故，造成

３１人死亡，７人受傷。國家主席習近平對事故作指示，要求加強重點行業重點領域安全監管，

切實保障人民群眾生命財產安全。國務院安委會召開全國安全防範工作緊急視頻會議後，北京政

府召開全市安全生產緊急視頻會議，北京市委副書記、市長殷勇表示，要抓實安全生產和火災隱

患大排查大整治。

殷勇指，要深刻汲取豐台長峰醫院「４．１８」火災和近期一些地區發生的重特大事故教訓

，嚴格執行安全生產和消防工作硬措施，狠抓重點行業、關鍵領域專項整治。

他表示，要立刻開展燃氣領域隱患排查整治，強化充裝、運輸、使用等環節安全監管，針對

餐館、集貿市場等用氣單位重點開展排查，確保不留死角、不留空白。對運行年限較長的燃氣管

道開展全方位安全評估，及時更新改造，堅決防止帶病運行。

此外，加強易燃可燃材料違規使用、佔用消防通道等突出問題整治。加大對施工動火作業中

無證操作、違規作業的檢查和查處力度。要抓好建築施工安全，夯實重大工程施工單位責任，做

好防火、防風、防高墜等安全管理。（ｄｗ）

