《經濟通通訊社２３日專訊》意大利政府此前啟用「黃金權力」，限制中國國企中國中化

（Ｓｉｎｏｃｈｅｍ Ｇｒｏｕｐ）對意大利輪胎製造商倍耐力（Ｐｉｒｅｌｌｉ）的股東權力

，中化將無法行使大股東權力，甚至無權任命公司首席執行官。不過《路透》引述消息人士稱，

雖然中化集團無法以持股影響倍耐力的管理層，但仍計劃繼續持有倍耐力的股份。

中化集團旗下的中化橡膠有限公司２０１５年用７７億歐元收購倍耐力多數股份，目前以持

股３７％成為公司最大的股東。意大利政府上周發布行政命令，以國家安全為由，限制中化集團

行使其持有３７％倍耐力股權的投票權力，減少中化對倍耐力的影響力。根據意方行政命令，倍

耐力另一名持有１４﹒１％股權的股東、意大利商人Ｍａｒｃｏ Ｔｒｏｎｃｈｅｔｔｉ

Ｐｒｏｖｅｒａ旗下Ｃａｍｆｉｎ公司，有權委任集團行政總裁。

意大利政府聲明指，政府限制倍耐力和中化集團之間的數據共享，例如保護有戰略性的輪胎

傳感器技術，限制獲取有關該戰略技術的訊息，以及設立獨立組織確保技術的安全。同時，倍耐

力董事會未來一些戰略決策，必須得到五分之四以上的董事成員批准。

倍耐力成立於１８７２年，是意大利最著名公司之一，專為法拉利、保時捷和寶馬等高端汽

車製造商生產高端輪胎，且是一級方程式賽車的唯一供應商。（ｄｗ）

