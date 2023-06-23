《經濟通通訊社２３日專訊》據貓眼專業版數據，截至２３日１０時，今年端午檔（６月
２２日－６月２４日）檔期票房破４億元人民幣，《消失的她》《我愛你！》《變形金剛：超能
勇士崛起》分列檔期票房前三位。（ｄｗ）
etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情
23/06/2023 11:22
《行業數據》內地端午檔電影總票房破４億人幣
《經濟通通訊社２３日專訊》據貓眼專業版數據，截至２３日１０時，今年端午檔（６月
２２日－６月２４日）檔期票房破４億元人民幣，《消失的她》《我愛你！》《變形金剛：超能
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