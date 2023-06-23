《經濟通通訊社２３日專訊》據貓眼專業版數據，截至２３日１０時，今年端午檔（６月

２２日－６月２４日）檔期票房破４億元人民幣，《消失的她》《我愛你！》《變形金剛：超能

勇士崛起》分列檔期票房前三位。（ｄｗ）

