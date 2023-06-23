《經濟通通訊社２３日專訊》河南省鄭州市發布５月房地產市場銷售情況，該月鄭州商品住
宅銷售１２２０７套，銷售面積１４３﹒８８萬平方米，環比增加３９﹒５％，不過每平方米銷
售均價僅１０２５８元人民幣，環比降低１７﹒６％。
鄭州５月住宅二手房共成交１１２１３套，成交面積１１７﹒２３萬平方米，環比增加
３﹒３４％，成交均價１０５５５元╱平方米，環比減少２﹒８６％。（ｄｗ）
23/06/2023 14:14
《中國房產》鄭州：５月新房銷售面積環比增四成，均價環比降兩成
《經濟通通訊社２３日專訊》河南省鄭州市發布５月房地產市場銷售情況，該月鄭州商品住
宅銷售１２２０７套，銷售面積１４３﹒８８萬平方米，環比增加３９﹒５％，不過每平方米銷
售均價僅１０２５８元人民幣，環比降低１７﹒６％。
鄭州５月住宅二手房共成交１１２１３套，成交面積１１７﹒２３萬平方米，環比增加
３﹒３４％，成交均價１０５５５元╱平方米，環比減少２﹒８６％。（ｄｗ）
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