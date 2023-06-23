《經濟通通訊社２３日專訊》寧德時代（深：３００７５０）公告，為更好地吸引與保留公
司所需優秀人才，支持員工實現安家樂業，公司擬為員工提供無息借款，借款期限最長不超過十
年。
公告指出，公司可向員工提供的借款總額度限額為公司最近一期經審計淨資產的０﹒３％。
按照今年公司一季報淨資產２０８７﹒２億元（人民幣．下同）計算，寧德時代將拿出６﹒２６
億元提供借款。（ｄｗ）
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23/06/2023 15:52
《Ａ股動向》寧德時代擬斥淨資產０﹒３％，零息借錢予員工購房
《經濟通通訊社２３日專訊》寧德時代（深：３００７５０）公告，為更好地吸引與保留公
司所需優秀人才，支持員工實現安家樂業，公司擬為員工提供無息借款，借款期限最長不超過十
年。
公告指出，公司可向員工提供的借款總額度限額為公司最近一期經審計淨資產的０﹒３％。
按照今年公司一季報淨資產２０８７﹒２億元（人民幣．下同）計算，寧德時代將拿出６﹒２６
億元提供借款。（ｄｗ）
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