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AH股新聞

23/06/2023 08:30

《中國要聞》內地６月批８９款遊戲版號，網易、騰訊、中手游上榜

　　《經濟通通訊社２３日專訊》內地發布６月份遊戲版號。國家新聞出版署發布６月國產網絡
遊戲審批信息，共８９款遊戲獲批。其中，網易（０９９９９）旗下《燕雲十六聲》、騰訊
（００７００）的《星之破曉》上榜。至此，２０２３年上半年已累計發放國產網絡遊戲版號
５２２個，超過２０２２年全年的４６８個。
　　據指，《星之破曉》是此前騰訊已經公布的《王者榮耀》ＩＰ衍生動作遊戲代號：破曉。《
燕雲十六聲》為中國風武俠動作遊戲，由網易旗下Ｅｖｅｒｓｔｏｎｅ　Ｇａｍｅｓ工作室開發
。遊戲於６月９日在中國地區開啟ＰＣ平台小規模技術測試。
　　另外，中手游（００３０２）自主研發的國內首款國風仙俠開放世界遊戲《仙劍世界》、中
青寶（深：３０００５２）旗下的《召喚騎士團》、《島與工廠》，及游族網絡
（深：００２１７４）旗下《緋色回響》也在列。
　
＊高盛：更多中國網絡遊戲獲批，突顯有利的政策方向＊
　
　　高盛表示，中國新一批網絡遊戲的審批進一步表明了對該行業有利的政策方向。不僅批准的
總數逐漸增加，而且內容也逐漸從休閒類遊戲轉向包含大量商業化元素的大製作。
　　騰訊的《王者榮耀：星之破曉》和網易的《燕雲十六聲》獲得批准，高盛估計這兩款遊戲的
總收入將超過１００億元人民幣，約佔中國線上遊戲目標總市場的３％。高盛看好騰訊、網易、
心動公司（０２４００）和三七互娛（深：００２５５５）。（ｊｔ）

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