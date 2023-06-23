《經濟通通訊社２３日專訊》內地發布６月份遊戲版號。國家新聞出版署發布６月國產網絡

遊戲審批信息，共８９款遊戲獲批。其中，網易（０９９９９）旗下《燕雲十六聲》、騰訊

（００７００）的《星之破曉》上榜。至此，２０２３年上半年已累計發放國產網絡遊戲版號

５２２個，超過２０２２年全年的４６８個。

據指，《星之破曉》是此前騰訊已經公布的《王者榮耀》ＩＰ衍生動作遊戲代號：破曉。《

燕雲十六聲》為中國風武俠動作遊戲，由網易旗下Ｅｖｅｒｓｔｏｎｅ Ｇａｍｅｓ工作室開發

。遊戲於６月９日在中國地區開啟ＰＣ平台小規模技術測試。

另外，中手游（００３０２）自主研發的國內首款國風仙俠開放世界遊戲《仙劍世界》、中

青寶（深：３０００５２）旗下的《召喚騎士團》、《島與工廠》，及游族網絡

（深：００２１７４）旗下《緋色回響》也在列。



＊高盛：更多中國網絡遊戲獲批，突顯有利的政策方向＊



高盛表示，中國新一批網絡遊戲的審批進一步表明了對該行業有利的政策方向。不僅批准的

總數逐漸增加，而且內容也逐漸從休閒類遊戲轉向包含大量商業化元素的大製作。

騰訊的《王者榮耀：星之破曉》和網易的《燕雲十六聲》獲得批准，高盛估計這兩款遊戲的

總收入將超過１００億元人民幣，約佔中國線上遊戲目標總市場的３％。高盛看好騰訊、網易、

心動公司（０２４００）和三七互娛（深：００２５５５）。（ｊｔ）

