《經濟通通訊社２３日專訊》國務院總理李強在巴黎會見歐洲理事會主席米歇爾。李強表示

，中方願同歐方一道，加強綠色、經貿、數字等領域合作，為中歐關係發展打開新空間。中國發

展給世界帶來的是機遇而不是風險，給全球產業鏈供應鏈帶來的是穩定而不是衝擊。希望歐方客

觀理性看待對華合作，同中方共同維護中歐務實合作的良好局面。

李強指出，中歐沒有根本利益衝突，雙方都從彼此發展中受益，都堅持戰略自主和多邊主義

，在應對氣候變化等全球性議題上有廣泛共識。中歐應增強互信，通過成功合作化解疑慮。這有

利於中歐共同發展，有利於攜手應對全球性挑戰，有利於構建多極化世界，符合雙方根本利益，

也將為世界注入穩定性和正能量。



＊米歇爾：歐盟無意阻遏中國發展＊



米歇爾表示，歐盟堅持一個中國政策，願同中方加強溝通交流，發展多層面合作關係，推動

歐中關係鞏固和加強，共同解決氣候、衛生健康等領域的全球性問題，構建開放、多極化的世界

。中國的發展有利於歐盟和世界，歐盟無意阻遏中國發展，反對「新冷戰」和選邊站隊，希望新

一次歐中領導人會晤取得積極成果。雙方還就烏克蘭危機交換了意見。（ｊｔ）

