《經濟通通訊社２３日專訊》中國寧夏自治區銀川市於端午節前夕發生重大爆炸事件，當地

一家名為富洋燒烤店的餐廳於周三（２０日）晚上８點４０分前後疑因石油氣罐泄漏發生爆炸，

造成３１人死亡、７人受傷。這次事件為寧夏多年來最嚴重的安全事故，當地警方已拘留涉事店

長、股東和工作人員等９人，並凍結其資產，並緊急安置附近樓宇居民到周邊酒店暫住。

中國國家主席習近平作出重要指示，要求全力做好傷員救治和死傷者家屬安撫工作，盡快查

明事故原因，依法嚴肅追究責任；銀川副市委書記陶少華就事件對死者表示沉重哀悼，並向民眾

道歉，當地市委已啟動問責程序，並展開為期一個月的安全生產大排查，大整治專項行動。

根據公安、消防部門詢問筆錄，燒烤店員工早於爆炸前一小時便已聞到氣體泄漏，發現石油

氣罐閥門壞了，便安排另一名員工去買閥門，結果在更換閥門過程中發生了爆炸。

綜合內媒報道，燒烤店首先是１樓爆炸起火，幾分鐘後引發２樓爆炸，目擊者稱不少死者表

面沒燒傷痕迹，救援人士猜測他們是窒息致死。有當地人指燒烤店２樓是密閉的卡拉ＯＫ包廂，

而現場兩條樓梯都被炸毀，在２樓的人士求生無門。（ｅｙ）

