  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

23/06/2023 09:50

《中國要聞》銀川燒烤店漏氣爆炸３１死，習近平指示查明事故原因

　　《經濟通通訊社２３日專訊》中國寧夏自治區銀川市於端午節前夕發生重大爆炸事件，當地
一家名為富洋燒烤店的餐廳於周三（２０日）晚上８點４０分前後疑因石油氣罐泄漏發生爆炸，
造成３１人死亡、７人受傷。這次事件為寧夏多年來最嚴重的安全事故，當地警方已拘留涉事店
長、股東和工作人員等９人，並凍結其資產，並緊急安置附近樓宇居民到周邊酒店暫住。
　　中國國家主席習近平作出重要指示，要求全力做好傷員救治和死傷者家屬安撫工作，盡快查
明事故原因，依法嚴肅追究責任；銀川副市委書記陶少華就事件對死者表示沉重哀悼，並向民眾
道歉，當地市委已啟動問責程序，並展開為期一個月的安全生產大排查，大整治專項行動。
　　根據公安、消防部門詢問筆錄，燒烤店員工早於爆炸前一小時便已聞到氣體泄漏，發現石油
氣罐閥門壞了，便安排另一名員工去買閥門，結果在更換閥門過程中發生了爆炸。
　　綜合內媒報道，燒烤店首先是１樓爆炸起火，幾分鐘後引發２樓爆炸，目擊者稱不少死者表
面沒燒傷痕迹，救援人士猜測他們是窒息致死。有當地人指燒烤店２樓是密閉的卡拉ＯＫ包廂，
而現場兩條樓梯都被炸毀，在２樓的人士求生無門。（ｅｙ）

etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加

返回AH股新聞

上一篇新聞︰23/06/2023 09:57  【聚焦人幣】官媒：理性看待人民幣滙率波動，不存大幅貶值空間

下一篇新聞︰23/06/2023 09:40  《中國要聞》北京召開安全生產緊急視頻會議，開展燃氣隱患整治

其他AH股新聞
More

23/06/2023 10:06  《中國要聞》內地中成藥集採平均降價４９％，白雲山、石藥等中選

23/06/2023 10:01  【大國博弈】據報荷蘭最快本月底出台新措施，限制光刻機對華出口

產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港啲事】將軍澳究竟係屬九龍定新界？大量機構地址寫九龍將軍澳？新界的士揀地方入？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金