《經濟通通訊社２３日專訊》經美國游說下，荷蘭及日本今年初同意就向中國出口部分先進
晶片生產設備實施限制，而繼日本正式出台針對２３種半導體製造設備的出口管制措施之後，據
報荷蘭政府計劃最早於下周發布出口管制措施。
《彭博》報道，荷蘭議員制定的半導體製造設備出口管制措施，預計最早會在６月３０日或
７月份第一周公布，料可以被其他歐盟成員國作為同類措施的藍本。荷蘭政府對消息不予置評。
（ｅｙ）
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23/06/2023 10:01
【大國博弈】據報荷蘭最快本月底出台新措施，限制光刻機對華出口
《經濟通通訊社２３日專訊》經美國游說下，荷蘭及日本今年初同意就向中國出口部分先進
晶片生產設備實施限制，而繼日本正式出台針對２３種半導體製造設備的出口管制措施之後，據
報荷蘭政府計劃最早於下周發布出口管制措施。
《彭博》報道，荷蘭議員制定的半導體製造設備出口管制措施，預計最早會在６月３０日或
７月份第一周公布，料可以被其他歐盟成員國作為同類措施的藍本。荷蘭政府對消息不予置評。
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