《經濟通通訊社２３日專訊》經美國游說下，荷蘭及日本今年初同意就向中國出口部分先進

晶片生產設備實施限制，而繼日本正式出台針對２３種半導體製造設備的出口管制措施之後，據

報荷蘭政府計劃最早於下周發布出口管制措施。

《彭博》報道，荷蘭議員制定的半導體製造設備出口管制措施，預計最早會在６月３０日或

７月份第一周公布，料可以被其他歐盟成員國作為同類措施的藍本。荷蘭政府對消息不予置評。

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