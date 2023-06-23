《經濟通通訊社２３日專訊》中資企業在美國面對愈來愈多的審查和挑戰，有國會兩黨議員

指控主打平價服裝的快時尚網購企業ＳＨＥＩＮ和Ｔｅｍｕ利用發送大量小額包裹逃稅，呼籲當

局審視美國現有的進口漏洞，至於Ｔｅｍｕ更被指涉及強迫勞動爭議。

ＳＨＥＩＮ目前已將總部遷往新加坡，但仍被外界認為屬於中資，至於Ｔｅｍｕ則是內地知

名團購平台拼多多新推出的海外業務，拼多多隔晚在美股價稍跌。

美國國會眾議院的一個針對中國的特設委員會日前對ＳＨＥＩＮ、Ｔｅｍｕ、Ｎｉｋｅ以及

Ａｄｉｄａｓ四家企業開啟初步調查，參與調查的議員包括兩黨成員。初步調查報告發現

ＳＨＥＩＮ和Ｔｅｍｕ利用美國的小額包裹免稅政策，逃避向美國政府繳交進口稅，在運往美國

的所有包裹中，由這兩家平台運送的商品佔了超過三成，而從中國運往美國的所有包裹中，兩家

平台可能佔了近一半。調查議員表示，Ｔｅｍｕ和ＳＨＥＩＮ正圍繞美國進口的微小漏洞中建立

起自己的帝國，當局應認真審視這個漏洞，避免美國公司利益受損。

曾任美國貿易代表的萊特希澤上月曾在一場聽證會上表示，低限度稅收門檻是美國貿易政策

上的一個重大錯誤，當局無法得知那些免稅包裹裏有甚麼內容，如果沒有這個漏洞，ＳＨＥＩＮ

和Ｔｅｍｕ這類公司根本不會存在。

在進行調查的同時，美國政界亦同時在推動修復漏洞的立法工作。美國國會參眾兩院兩黨議

員日前推出法案，計劃將終止來自中國和俄羅斯的小額包裹繼續享有免稅待遇，同時要求美國海

關和邊境執法單位對於利用「小額包裹免稅」管道入境美國的郵件必須取得更多信息。有議員相

信，若法案獲通過，將能阻止中國和俄羅斯向美國發運大量低價值商品避交進口稅。



＊拼多多海外版沒明確禁售新疆產品＊



另外，該項初步調查還指控，Ｔｅｍｕ幾乎沒有採取任何措施來使其供應鏈免受強迫勞動的

影響，其通過中國供應商將貨物直接運送給美國消費者，利用細微漏洞避免承擔遵守美國政府通

過的《防止強迫維吾爾人勞動法》和其他禁止強迫勞動條款的責任，也不就此進行任何審計和設

立合規制度，而且Ｔｅｍｕ亦承認其沒有明確禁止第三方賣家銷售來自新疆的產品。（ｅｙ）



