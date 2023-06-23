《經濟通通訊社２３日專訊》據內媒報道，與華為緊密合作的新能源車企賽力斯

（滬：６０１１２７）於本周三（２１日）完成賽力斯ＳＥＲＥＳ ５歐洲首批用戶交付，為車

主交付鑰匙並授予終身質保。賽力斯表示，將不斷深化新能源汽車海外發展戰略布局，拓展全球

市場，未來將持續導入更多新產品。

ＳＥＲＥＳ ５定位為運動豪華電動ＳＵＶ，定價介乎６﹒７９萬至７﹒４９萬歐元。

（ｅｙ）

