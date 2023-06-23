《經濟通通訊社２３日專訊》據內媒報道，與華為緊密合作的新能源車企賽力斯
（滬：６０１１２７）於本周三（２１日）完成賽力斯ＳＥＲＥＳ ５歐洲首批用戶交付，為車
主交付鑰匙並授予終身質保。賽力斯表示，將不斷深化新能源汽車海外發展戰略布局，拓展全球
市場，未來將持續導入更多新產品。
ＳＥＲＥＳ ５定位為運動豪華電動ＳＵＶ，定價介乎６﹒７９萬至７﹒４９萬歐元。
（ｅｙ）
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23/06/2023 17:55
《汽車新勢力》賽力斯新車型首出海，本周交付歐洲客戶
《經濟通通訊社２３日專訊》據內媒報道，與華為緊密合作的新能源車企賽力斯
（滬：６０１１２７）於本周三（２１日）完成賽力斯ＳＥＲＥＳ ５歐洲首批用戶交付，為車
主交付鑰匙並授予終身質保。賽力斯表示，將不斷深化新能源汽車海外發展戰略布局，拓展全球
市場，未來將持續導入更多新產品。
ＳＥＲＥＳ ５定位為運動豪華電動ＳＵＶ，定價介乎６﹒７９萬至７﹒４９萬歐元。
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