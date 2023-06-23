《經濟通通訊社２３日專訊》國務院總理李強當地時間２２日下午在法國巴黎愛麗舍宮與法

國總統馬克龍會面，指今次訪問法國旨在落實兩國元首重要共識，並同法方就加強中法合作深入

探討。李強表示，中法、中歐各有優勢，要進一步加強合作，在深化核能、航空航天等傳統領域

合作的同時，挖掘在環保、數字經濟、人工智能、先進製造等新興領域合作潛力，實現互利共贏

。中方鼓勵中國企業赴法投資，亦歡迎法國企業分享中國發展機遇。

李強又指，中法同為聯合國安理會常任理事國，也是負責任大國，具有共同的戰略觀、大局

觀。中方願同法方繼續加強在國際事務上的溝通協調，支持對方有益倡議，共同應對全球性挑戰

，促進世界和平穩定。

馬克龍歡迎李強訪法並出席新全球融資契約峰會，稱法方高度重視法中關係，堅持一個中國

政策，願同中方通過法中戰略對話、高級別經濟財金對話、高級別人文交流機制加強協調，深化

航空航天、核能、農食等領域合作。



＊馬克龍：歡迎中企赴法拓展綠色環保等合作＊



馬克龍又歡迎中國企業到法國投資，拓展綠色環保、新能源等新興領域合作。並認為法中應

堅持有效的多邊主義，促進國際社會團結，完善全球治理，推動解決全球性問題。雙方同時就烏

克蘭危機等共同關心的國際問題交換了意見。（ｓｌ）

