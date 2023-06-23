《經濟通通訊社２３日專訊》中國外交部發言人毛寧周三在例行記者會上，被問及美國總統

拜登在加州一個籌款活動中稱國家主席習近平為「獨裁者」。毛寧炮轟，美方有關言論極其荒謬

、極不負責，嚴重違背基本事實，嚴重違背外交禮儀，嚴重侵犯中方政治尊嚴，是公開的政治挑

釁，中方對此強烈不滿及堅決反對。毛寧又指，面對反華敵對勢力掀起的一波又一波的輿論抹黑

浪潮，「我們不做沉默的羔羊、不做紳士、要做戰士，在尖銳激烈的國際輿論鬥爭中，確保話語

陣地不丟，堅決維護國家的利益、形象和尊嚴」。



＊駐美使館促美方立即以切實行動消除負面影響＊



然而，拜登周四在白宮與印度總理莫迪會面後的記者會上談及其有關言論時，聲稱其有關言

論不會令中美關係受損或變得複雜，還稱仍然期待與習近平在短期內會面。中國駐美大使館發聲

明，批評拜登的言論「錯誤、荒謬且不負責任」，是公然的政治挑釁，中國駐美大使謝鋒已向白

宮高級官員和美國國務院提出嚴正交涉和強烈抗議。

聲明表示，拜登有關言論令人質疑美方尋求穩定兩國關係的誠意，強調中國政府和人民絕不

接受任何針對中國最高領導人的政治挑釁，並將予以堅決回應。中方敦促美方立即採取切實行動

，消除負面影響，恪守自己的承諾，否則一切後果將由美方承擔。（ｓｌ）（ｚｚ）

