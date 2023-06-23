《經濟通通訊社２３日專訊》國務院總理李強當地時間２２日上午在法國巴黎與法國總理博

爾內舉行會談。李強表示，中方願同法方堅持互利互惠，推動雙邊貿易平衡發展，相互擴大市場

准入，不斷優化營商環境，拓展新興合作領域，做大共同利益的「蛋糕」，推動兩國務實合作再

上新台階。

李強指出，中法雙方要不斷挖掘綠色發展、科技創新、數字貿易等方面合作潛力，助力兩國

實現「雙碳」目標，為雙方經貿合作擴容提質增效。中方願同法方繼續加強在氣候、糧食、債務

等問題上的合作，在全球性事務中相互支持，共同落實好全球發展倡議、全球安全倡議、全球文

明倡議，為世界的長治久安、穩定繁榮貢獻力量。

李強又指，中方始終視歐盟為多極世界中的重要一極。中歐加強合作是基於各自利益的戰略

選擇，不針對、不依附、也不受制於第三方。中方願同歐方加強宏觀政策協調，為雙方開展長期

穩定合作創造條件。希望法方繼續發揮積極影響，推動歐洲形成更加客觀、理性的對華認知和政

策，唱響中歐「合作共贏」主旋律。



＊法總理承諾不對中企採取歧視性措施＊



博爾內表示，法方致力於同中方一道，切實落實兩國元首重要共識，不斷深化法中全面戰略

夥伴關係。法方願參與中國高質量發展，讚賞中方持續傳遞擴大開放的積極信號，不會採取針對

中國企業的歧視性措施，願深化雙邊貿易、投資、航空、農食、綠色發展、醫療健康等領域合作

，攜手應對氣候變化等全球性挑戰。法方歡迎中國企業投資。歐盟堅持戰略自主，不支持「脫勾

斷鏈」。

會談後，兩國總理共同見證了航空、空間研究、核能等領域多項雙邊合作文件的簽署。

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