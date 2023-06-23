《經濟通通訊社２３日專訊》據歐盟哥白尼氣候變化服務局數據，全球平均氣溫在６月初創

下有記錄以來同期新高，７日至１１日期間每天全球平均氣溫均較工業化前水平高出至少攝氏

１﹒５度，其中９日高出１﹒６９度。隨著全球高溫、乾旱持續，中國生產的冷氣機、電風扇、

防曬服等一系列防暑產品出口猛增。官媒《央視新聞》引述深圳海關所屬龍崗海關一級行政執法

員楊輝表示，臨近暑假，防暑消夏產品成為全球貿易熱銷品，從深圳出口的電風扇、防曬服飾等

產品明顯增加，以電風扇為例，前五個月出口１３５﹒５億元（人民幣．下同），同比增長

２７％，其中出口歐盟的有２１﹒４億元，同比增長６４％。

報道又引述深圳一家電子科技公司相關負責人透露，由於海外多個國家和地區高溫缺電，公

司生產的日間以太陽能充電、夜間可照明並可為手機充電的儲能電扇，出口十分火爆，６月初以

來，每天有超過三百條詢價，一周之內收到的訂單以幾倍增長。除了舊客戶追加訂單，新客戶也

不斷增加，目前訂單已排到８月底，而以往每年夏季的訂單都會在６月前生產完畢並交付；產能

十分緊張，由原來７至１５天出貨，到目前最長交付期排到６０天後。



＊貿易公司指防曬產品一個月出口貨值達２００萬＊



深圳一家貿易公司的相關負責人亦稱，今年防曬服、防曬帽、太陽眼鏡和防曬冰袖等產品的

海外銷量同比翻番。該公司向生產方下的訂單一到貨就要立即發出，幾乎是零庫存，一個月出口

貨值約達２００萬元，運輸方式由海運改成空運。

報道指，隨著海外多地高溫持續，這種產銷兩旺勢頭或將延續，與即將到來的下一年新訂單

無縫銜接。（ｓｌ）

