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AH股新聞

23/06/2023 11:41

《中國要聞》端午節前再宣布關店，家樂福廣州僅餘１家分店

　　《經濟通通訊社２３日專訊》家樂福中國被蘇寧易購（深：００２０２４）收購後未能扭轉
頹勢，分店愈關愈多，最新在端午節前一天宣布，營業１８年的廣州家樂福員村店將在６月３０
日關門，家樂福在廣州將只剩下新市店一家分店。然而，內媒《南方都市報》指出，家樂福新市
店因拖欠租金，５月初開始遭業主要求「立刻撤場」。目前家樂福新市店雖仍正常營業，但最終
能否留低還是未知之數。
　
＊拖欠租金被業主要求撤離，家樂福力挽廣州最後分店＊
　
　　家樂福在廣州經營近２０年的首家分店萬國店去年２月底關門，今年３月底再關康王店，至
本月底將再關員村店。報道引述家樂福員村店附近街坊指，受疫情影響，大家很少外出購物，春
節期間來逛時，店內已經非常冷清。報道並提到，早在今年４月，家樂福員村店已被業主張帖通
知書解除租約並追討去年１１月至今年３月共５７０萬元（人民幣．下同）租金，以及２４﹒７
萬元滯納金。至於家樂福新市店，家樂福相關負責人曾於５月該分店第一次被要求撤離時表示，
正積極與業主協調溝通，租金正逐步償還，家樂福完全沒有關閉該分店的打算，其與商場簽訂的
排他性租約在２０３２年才到期。
　　家樂福方面曾指出，華南地區是其中國市場的重要增長動力來源，但如今家樂福在華南市場
的競爭力逐漸減小。珠海家樂福已於２０２１年關閉，深圳、東莞、佛山等地華南地區的家樂福
分店也日漸縮減。經營２７年的深圳第一家、全中國第二家家樂福分店深圳南頭門店，也已於今
年６月１０日關門，深圳分店僅剩２家。
　
＊學者：傳統商超要不斷探索適應行業發展變化＊
　
　　財報數據顯示，去年家樂福中國共關閉了５８家分店，今年第一季關閉３３家。截至３月底
，家樂福中國僅存１１４家分店。有內媒形容，家樂福在中國的發展軌跡，是傳統大賣場日漸式
微的縮影。ＩＰＧ中國首席經濟學家柏文喜指出，從行業整體來看，傳統商超（商場內的超級超
市）未來發展路徑需要不斷探索適應行業發展變化的新業態，以業態轉型來拓展商超自身的生命
力。（ｓｌ）

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