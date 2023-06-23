《經濟通通訊社２３日專訊》廣東佛山去年１２月全面取消限購後，樓市成交規模仍在下滑

。據克而瑞數據顯示，５月佛山商品房延續頹勢，合計供應７６﹒３６萬平方米，環比下降

３３％；網簽成交９５﹒３６萬平方米，比４月規模再減。今年１－５月，佛山商品房供應面積

及成交面積均創近５年新低，分別為４０５﹒１５萬及５０７﹒７４萬平方米，同比分別減

１２％及減８％；成交金額則為７６３﹒６１億元人民幣，同比增８％。

克而瑞廣佛區域首席分析師肖文曉認為，在尚未取消限購之前，佛山也曾經有段時間每月的

新房成交面積超過１００萬平方米，這足以證明此前佛山樓市成交疲弱的根源並不是限購，主要

還是信心和預期發生了改變，而這一點是全國樓市需要共同面臨的挑戰和難題。



＊二手樓放售量逼近１２萬，近兩月成交超新樓＊



二手房方面，佛山掛牌量大增。在３月底掛牌量突破１０﹒７萬套後，佛山目前在鏈家平台

的二手掛牌已經達到１１﹒８９萬套，不少剛交樓不久的小區出現大量二手房掛牌房源。佛山樂

居統計顯示，今年４月和５月，佛山二手房成交量分別為５７４５套和５６５８套，連續兩個月

超過新房成交量（４９６４套和５５２７套）；雖然５月佛山二手房成交套數和成交面積環比雙

雙下降，但網簽量卻是近５年同期新高，達６９﹒４７萬平方米。主要是二手房相比新房無交樓

風險，且周邊居住配套確定性更強等，同時在佛山「帶押過戶」政策支持下，淡季市場韌性更足

。（ｓｌ）

