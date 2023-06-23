《經濟通通訊社２３日專訊》北京、天津、河北、山東共１７個國家氣象觀測站昨日（２２

日）午後最高氣溫突破歷史極值，其中北京和天津飆上攝氏４１﹒８度，打破當地同期紀錄。中

央氣象台昨晚６時起發布今年首個高溫橙色預警，並於今早９時啟動高溫四級應急響應。

據中國氣象局國家氣候中心數據，今年６月以來，截止２２日，全國共有１８３個國家氣象

站日最高氣溫突破月極值，４６站突破歷史極值。同期華北地區高溫日數６﹒４天，較常年同期

的３﹒３天偏多３﹒１天，為１９６１年以來歷來第５多，僅次於１９７２年、１９６８年、

２００５年、２０２２年。北京有７﹒９天，是１９６１年以來歷史同期最多；河北７﹒８天為

次多，天津６﹒１天為第三多。

中國氣象局今午舉行高溫天氣新聞通氣會，國家氣象中心首席預報員張芳華表示，預計今日

至明日華北、黃淮等地持續高溫，京津冀大部、山東中北部等地最高氣溫都有攝氏３７至３９度

，局部地區超過４０度，部分地區氣溫接近或突破歷史極值。２５至２６日華北、黃淮等地高溫

範圍和強度有所縮減，內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江等地則現高溫。到２７至３０日，華北、黃

淮等地將再出現高溫天氣。

對於華北、黃淮高溫原因，張芳華指主要有四個方面。一是華北、黃淮受到較強暖氣團控制

且持續時間較長。二是在高壓脊控制下天空少雲，太陽輻射增溫條件比較有利。三是夏至過後白

晝日照時間較長，有利於氣溫升高並維持。四是華北、黃淮一帶日間濕度較低，乾燥空氣有利氣

溫升高。（ｓｌ）

