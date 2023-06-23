《經濟通通訊社２３日專訊》根據貓眼專業版實時數據，截至２３日下午３時，今年端午檔

票房突破５億元（人民幣．下同），達到５﹒０２億元，其中懸疑片《消失的她》累計票房

２﹒８８億元，成中國影史端午檔國產片票房冠軍。

《消失的她》由崔睿、劉翔執導，朱一龍、倪妮、文詠珊主演，壹同傳奇影視、淘票票出品

，上海電影（滬：６０１５９５）、貓眼娛樂、華文映像、珠江影業、微夢創科、抖音文化等聯

合出品。（ｓｌ）

