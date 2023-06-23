《經濟通通訊社２３日專訊》根據貓眼專業版實時數據，截至２３日下午３時，今年端午檔
票房突破５億元（人民幣．下同），達到５﹒０２億元，其中懸疑片《消失的她》累計票房
２﹒８８億元，成中國影史端午檔國產片票房冠軍。
《消失的她》由崔睿、劉翔執導，朱一龍、倪妮、文詠珊主演，壹同傳奇影視、淘票票出品
，上海電影（滬：６０１５９５）、貓眼娛樂、華文映像、珠江影業、微夢創科、抖音文化等聯
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23/06/2023 16:48
《行業數據》內地端午檔電影票房破５億，《消失的她》奪冠
《經濟通通訊社２３日專訊》根據貓眼專業版實時數據，截至２３日下午３時，今年端午檔
票房突破５億元（人民幣．下同），達到５﹒０２億元，其中懸疑片《消失的她》累計票房
２﹒８８億元，成中國影史端午檔國產片票房冠軍。
《消失的她》由崔睿、劉翔執導，朱一龍、倪妮、文詠珊主演，壹同傳奇影視、淘票票出品
，上海電影（滬：６０１５９５）、貓眼娛樂、華文映像、珠江影業、微夢創科、抖音文化等聯
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