【ＦＯＣＵＳ】Ｇ７中最先加息的英國，突然狂飆；Ｇ７中最早停止加息的加拿大，重新上

路；Ｇ７中加息最激進的美國，拒絕執輸；就連以「減息抗通脹」的奇葩土耳其，亦大變臉一次

過加息６﹒５厘。「加息大合奏」從臨近尾聲，到突轉強音，難怪華爾街傳奇人物、橡樹資本創

始人Ｈｏｗａｒｄ Ｍａｒｋｓ周三（２１日）最新指，經濟和市場正處於漫長轉型的早期階段

。



＊英國利率或見６，聯儲拒減息＊



５月意外爬升至７﹒１％的核心通脹，令英倫銀行在３月、５月略鬆加息油門至２５基點後

，周四（２２日）不得不再次猛轟一腳至５０基點，推升基準利率至５厘的２００８年金融海嘯

以來最高水平。行長貝利暗示「不惜衰退以遏制通脹」的強硬言論下，市場預期基準利率１２月

將攀上６字頭。

爆冷的還有挪威央行，昨日亦宣布加息５０基點至３﹒７５厘的２００８年以來最高，並暗

示８月繼續加；而繼澳洲央行４月暫停，５月、６月連加兩次２５基點後，３月起連續三次暫停

的加拿大央行同重新上路，本月突加息２５基點。

外圍加聲一片，帶頭大哥聯儲自然不甘落後，主席飽威爾連續兩日在國會出席半年度經濟和

貨幣政策作證時就稱，未來數月可能還需要加息，並斬釘截鐵表示，任何降息都需等到政策制定

者確信通脹降到２％目標之後。



＊房價承壓，高收益債同添暗湧＊



西方央行爭相將利率維持在接近周期峰值水平，首當其衝施壓購房者和房價，現時英美平均

房貸利率分別高至６﹒１５％（兩年期固定抵押貸款）及６﹒６７％（３０年期固定利率抵押貸

款）。全美房地產經紀人協會昨日公布數據顯示，５月現房中位價按年跌３﹒１％，錄２０１１

年１２月以來最大跌幅；英國最大抵押貸款機構Ｈａｌｉｆａｘ則指，５月房價按年跌１％，為

自２０１２年以來首次年度下跌，而競爭對手Ｎａｔｉｏｎｗｉｄｅ更指跌幅高達３﹒４％，錄

２００９年７月以來最大。

另一值得留意的，是２０２１年１０月錄得發行量峰值（４３２０億美元）的高收益債券，

將於明年１月陸續到期。億萬富翁、ＳＰＡＣ投資人Ｃｈａｍａｔｈ

Ｐａｌｉｈａｐｉｔｉｙａ就警告，許多企業或因撞上債務高牆而爆雷。



＊市場拉鋸，樂觀情緒將受檢驗＊



盡管美股對「衰退論」盡顯疲勞，ＶＩＸ在鮑公發表鷹派言論後不升反跌，錄２０２０年１

月大流行前最低水平，但有「價值投資大師」之稱的Ｈｏｗａｒｄ Ｍａｒｋｓ就相當謹慎。

他周三發表的市場展望就指，未來利率下降的空間顯然不大，相信未來幾年都不太好過，因

經濟和市場正處於轉型的早期階段，遠未見終點。他並指，過去一年市場上的買賣雙方，就資產

價格漲跌的拉鋸持續，特別是股票投資者仍保持相當樂觀情緒，但就警告，「事情」的發生往往

比想像的需時長、但比想像的速度快，暗示未來數月樂觀情緒將受檢驗。

此似乎呼應了摩通首席全球股票策略師周四的報告，除非聯儲先發制人寬鬆，否則經濟衰

退可能在第四季或明年第一季開始，「另一場未知的未知事件重現水面的風險似乎很高（Ｔｈｅ

ｒｉｓｋ ｏｆ ａｎｏｔｈｅｒ ｕｎｋｎｏｗｎ ｕｎｋｎｏｗｎ

ｒｅｓｕｒｆａｃｉｎｇ ａｐｐｅａｒｓ ｈｉｇｈ）。」

