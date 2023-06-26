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AH股新聞

26/06/2023 08:59

《駐京專電》秦剛會見斯里蘭卡外長薩布里、越南外長裴青山

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》國務委員兼外長秦剛２５日在北京分別會
見斯里蘭卡外長薩布里和陪同越南總理范明政訪華的越南外長裴青山。
　　會見薩布里時，秦剛表示，中斯建交以來，雙方始終相互尊重、相互支持。雙方要落實好兩
國領導人重要共識，密切高層交往，擴大人文交流，推動高質量共建「一帶一路」取得更多新成
果。中方將繼續為斯經濟社會發展和民生改善提供力所能及的幫助。
　
＊感謝中方為斯處置債務問題提供寶貴支持＊
　
　　薩布里表示，中國是偉大的朋友和重要的發展夥伴。感謝中方為斯處置債務問題、克服暫時
困難提供的寶貴支持。斯方將繼續堅定奉行一個中國政策，建設好「一帶一路」項目。歡迎中國
企業赴斯投資興業。
　　會見裴青山時，秦剛表示，相信范明政總理此訪將為深化中越全面戰略合作注入新的動力。
雙方要加強戰略溝通，加快發展戰略對接，推動兩國關係取得更大發展。
　　裴青山表示，越方將對華關係視為頭等優先，旗幟鮮明奉行一個中國政策。此訪是范明政總
理首次訪華，期待通過此訪落實好兩黨總書記達成的共識，使兩國關係取得更多成果。
　　越南總理范明政於２５日至２８日對中國進行正式訪問，並出席在天津舉行的第十四屆夏季
達沃斯論壇。

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